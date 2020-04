Πες μου μια λέξη να βρω τραγούδια… λέξη: “Όνειρα”

Ανοίγεις τα μάτια σου και κουκουλώνεσαι περισσότερο…

“Ένα πλοίο κινείται στα μέσα του πελάγου.Περπατάς στην πρύμνη του, και περπατάς, περπατάς… Και ξαφνικά σαν κάτι να σε σπρώχνει, πέφτεις από μόνος μέσα στη θάλασσα!” Ανοίγουν τα μάτια σου και σε βλέπεις να σφίγγεις δυνατά το κρεβάτι σου ή ακόμα χειρότερα να έχει πέσει στο πάτωμα..

“Τελοιόφοιτος και έχεις προλάβει να δώσεις την πτυχιακή σου έγκαιρα στην προθεσμία, αν και την άρχισες λίγα 24ωρα πριν!” Ανοίγουν τα μάτια σου και μια αίσθηση απογοήτευσης σε κυριεύει..

Η φράση που ακολουθεί κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις είναι η”Όνειρο ήτανε!” και όχι, αν και θα μπορούσε, κάποια του τύπου ”Χρειάζεσαι παρακολούθηση!”. Με αυτά λοιπόν θα ασχοληθούμε κι εμείς σήμερα, με τα όνειρα!

Τα όνειρα είναι ένας συνδυασμός του συνειδητού, του ασυνείδητου και του υποσυνείδητου, μιας και τα βλέπεις όταν κοιμάσαι και δεν σκέφτεσαι αλλα από την άλλη έχεις και επίγνωση της καταστασής σου. Αναφέρονται στο υποσυνείδητο γιατί βλέπουμε πράγματα, παραστάσεις και καταστάσεις που δε θέλουμε να βιώνουμε και τις αποθηκεύουμε εκεί για τις αποφεύγουμε. Κι επειδή αυτές μπορεί να μας προκαλούν φόβο, προσμονή ή ανεκπλήρωτη επιθυμία, τα όνειρα έχουν και θεραπευτικό χαρακτήρα. Από τη στιγμή που δίνουμε ένα δικό μας τέλος δημιουργείται έστω και μια προσωρινή ανακούφιση.

Στην πλειοψηφία τους, τα όνειρα τα βλέπουμε στο πέμπτο στάδιο του ύπνου μας, στη φάση R.E.M, ταχέων οφθαλμικών κινήσεων, λίγο πριν ξυπνήσουμε δηλαδή. Το αν μπορούν να είναι προφητικά ή προειδοποιητικά δεν έχει διαπιστωθεί.

Όνειρα βλέπουν και τα ζωντανά και οι γεννημένοι τυφλοί με ο,τι έχουν αποκομίσει από τις άλλες αισθήσεις τους. Αυτά δεν σταματούν όταν ξυπνήσουμε, αλλά συνεχίζονται και στο ξύπνιο μας με εκείνα που κάνουμε για τη ζωή!

Φυσικά τα όνειρα έχουν πλεόν πολύ μεγαλη βαρύτητα με ένα δικό τους κλάδο πλέον, την ονειροκριτική, αλλά και μπαίνοντας στο πετσί άλλων όπως της ψυχολογίας, των ίδιων μας των εαυτών και της μουσικής. Ας ακούσουμε λοιπόν κάποια δείγματα από από τον τελευταίο.

1. Ι Monster-Daydream in Blue

2. Aerosmith-Dream on

4. Sixpence none tha Richer-Don’t dream it’s over

5. Vassilikos-Dream a Little Dream of me