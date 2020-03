«Pappou»| Lil Barty & FY μας παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι και video clip!

Ο Lil Barty ενώνει τις δυνάμεις του με τον FY και μας παρουσιάζουν το «Pappou», που κυκλοφορεί, μαζί με music video, από την Panik Records και την Capital Music!

Η πιο fresh συνεργασία της χρονιάς, γεμάτη φρέσκα vibes και κολλητικό ήχο, είναι ένα anthem για τη νέα γενιά που αφήνει πίσω κάθε παππού και χαράζει τη δική της επιτυχημένη πορεία.

Ο Lil Barty και ο FY μας παρασύρουν με το «Pappou», που από την πρώτη στιγμή ξεχώρισε στις προτιμήσεις του κοινού, καταγράφοντας διαρκώς ανοδική πορεία στο YouTube!

CREDITS

Music by Payday

Lyrics by Lil Barty, FY

Directed by YAFKA:

Shots by Skrap

VFX by Hacky

GFX by Panez

Special Thanks to HIONIDIS (men’s clothing) store