Panik Concert by Xiaomi – 10 years celebration | Sold Out η επική συναυλία με τους 30 καλλιτέχνες και τη συμφωνική ορχήστρα 60 μουσικών!

H Panik Entertainment Group γιορτάζει 10 χρόνια μουσικής με το Panik Concert by Xiaomi, μία επική συναυλία, all star line up 30 καλλιτεχνών και συμφωνική ορχήστρα 60 μουσικών, την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύρος).

Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και η Panik Entertainment Group ευχαριστεί θερμά το κοινό, που, για ακόμα μία φορά, την αγκαλιάζει και της δείχνει την αγάπη του.

Στην επική συναυλία τραγουδούν:

Κωνσταντίνος Αργυρός

Μελίνα Ασλανίδου

Άννα Βίσση

Θοδωρής Βουτσικάκης

Hλίας Βρεττός

Καίτη Γαρμπή

Γιώργος Κακοσαίος

Στέφανος Κορκολής

Σοφία Μανουσάκη

MEΛΙSSES

Δημήτρης Μπάσης

Τάνια Μπρεάζου

Γιώργος Παπαδόπουλος

Γιάννης Πλούταρχος

Αναστάσιος Ράμμος

Αντώνης Ρέμος

Στέλιος Ρόκκος

Μπάμπης Στόκας

Έλενα Τσαγκρινού

Ελένη Φουρέιρα

Demy

FY

Josephine

Light

Rack

Vemily

Παρουσιάζει η Ελεωνόρα Μελέτη.

Backstage ο Αντώνης Δημητριάδης και η Konnie Metaxa.