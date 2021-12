Panik Concert by Xiaomi – 10 years celebration | Η επική συναυλία στο Mega το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου, στις 22:00!

Το Panik Concert by Xiaomi – 10 years celebration, η επική και λαμπερή συναυλία για τα 10 χρόνια της Panik Records, με το all star line up 30 καλλιτεχνών και συμφωνική ορχήστρα 60 μουσικών, έρχεται στις οθόνες μας! Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει αυτό το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου, στις 22:00, από το Mega.

Στο Panik Concert by Xiaomi – 10 years celebration, που διεξήχθη στο κέντρο πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» με παρουσιάστρια την Ελεονώρα Μελέτη, οι 30 καλλιτέχνες και οι 60 μουσικοί της συμφωνικής ορχήστρας «The Foux Orkestar» υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Ζαχαρίου, παρουσιάζουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει κυκλοφορήσει αυτά τα 10 χρόνια η no1 δισκογραφική εταιρεία.

Τα εντυπωσιακά acts, με σειρά παρουσίασης, είναι:

Vemily & Demy – «Μια Ζωγραφιά»

ΜΕΛΙSSES – «Το Κύμα», «Ένα Λεπτό» με τον Δημήτρη Μπάση και «Είμαι Αλλού»

Γιώργος Παπαδόπουλος – «Όλοι Μου Λένε»

Josephine – «Εγώ»

Στέλιος Ρόκκος – «Σ’ Αγάπησα» και «Δε Φοβήθηκα»

Light – «Τι Φοβάσαι»

Έλενα Τσαγκρινού – «El Diablo»

Καίτη Γαρμπή – «Κιβωτός» και «Ατόφιο Χρυσάφι»

Ηλίας Βρεττός – «Φώναξέ Με»

Ελένη Φουρέιρα – «Μπορεί» και «Fuego»

Αναστάσιος Ράμμος – «Σε Δυο Μόνο Μάτια»

Στέφανος Κορκολής με Μελίνα Ασλανίδου, Δημήτρη Μπάση, Σοφία Μανουσάκη & Μπάμπη Στόκα – αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη με τα «Χαρταετοί», «Μαργαρίτα Μαγιοπούλα» και «Αν Θυμηθείς Τ’ Όνειρό Μου»

Demy – «Πόσες Χιλιάδες Καλοκαίρια»

Κωνσταντίνος Αργυρός – «Αθήνα Μου», «Τελικά» με τον Rack και «Μόλις Χθες»

Τάνια Μπρεάζου – «You Will Never Know»

Αντώνης Ρέμος – «Η Ζωή Αλλιώς» και «Όταν Σε Ρωτήσανε»

Θοδωρής Βουτσικάκης – «Όμορφη Ζωή»

FY – «Δεν Με Θέλουν»

Γιάννης Πλούταρχος – «Μόνος Μου» και «Περνάς Καλά» με τον Γιώργο Κακοσαίο

Playmen, Έλενα Τσαγκρινού, Josephine – «Party All The Time»

Άννα Βίσση – «Ξανά Μανά», «Κι Όμως Δεν Τελειώνει», «Δώδεκα» και «Χρόνια Πολλά» με τις Demy, Vemily, Τάνια Μπρεάζου, Έλενα Τσαγκρινού και Ελένη Φουρέιρα

Τα backstage, με μοναδικές συνεντεύξεις των καλλιτεχνών αμέσως μετά τα acts τους, παρουσιάζουν ο Αντώνης Δημητριάδης και η Konnie Metaxa.

Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου, στις 22:00, στο Mega, μία ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη μουσική και μεγάλες επιτυχίες, με την «υπογραφή» της Panik Records!

Δείτε βίντεο με αποσπάσματα από τη συναυλία: