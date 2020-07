Βιογραφία | Δέσποινα Βανδή

Γεννήθηκε στο Τύμπινγκεν της Γερμανίας. Όταν ήταν 6 ετών μετακόμισε με τους γονείς της στην Καβάλα, από όπου είναι η οικογενειακή της καταγωγή. Σπούδασε Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην αρχή της καριέρας της άλλαξε το επίθετό της σε «Βανδή» για να κρύψει από τους γονείς της ότι τραγουδούσε.

Έχει παντρευτεί τον Ντέμη Νικολαΐδη, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη (8 Φεβρουαρίου 2004) και ένα γιο (21 Αυγούστου 2007). Το 2003 εμφανίστηκε μαζί με τον σύζυγο της Ντέμη Νικολαΐδη στην εκπομπή του Discovery Channel «Europe’s Richest People» αφού η περιουσία της φτάνει τα 11.000.000 ευρώ.

Καριέρα

Η Δέσποινα Βανδή έχει κυκλοφορήσει πολλούς δίσκους σε Ελλάδα και Κύπρο και κάποιοι δίσκοι έχουν κυκλοφορήσει διεθνώς. Ξεκίνησε την καριέρα της το 1994, αφού παρακολούθησε μαθήματα τραγουδιού και φωνητικής. Για αρκετά χρόνια εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα της συμπρωτεύουσας, έχει συνεργαστεί με τον Αντώνη Ρέμο την εποχή που οι μόνοι που τους γνώριζαν ήταν το κοινό της Θεσσαλονίκης.

1994-1996: Πρώιμα έτη

Η Δέσποινα Βανδή κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο με τίτλο Γέλα μου το 1994 από την Minos EMI. Ο δίσκος αυτός ξεχώρισε από το ντουέτο “Το Αδιέξοδο” με το Γιάννη Πάριο, σε στίχους Βασίλη Καρρά και τα τραγούδια “Γέλα μου” και “Δεν υπάρχει τίποτα”.

Το 1996 η Δέσποινα Βανδή κυκλοφόρησε τον επόμενο δίσκο της “Εσένα Περιμένω”. Μεταξύ των επιτυχιών του album, τα “Εσένα Περιμένω”, “Δεν Πεθαίνει Η Αγάπη” και “Έφυγες”, τραγούδια γραμμένα από το φίλο της και τωρινό μουσικό παραγωγό Τόνυ Κονταξάκη.

1997-1999: Επιτυχία

Το 1997 συνεργάστηκε με τον Φοίβο, ο οποίος έγραψε τα τραγούδια για το άλμπουμ “Δέκα Εντολές”, το οποίο έγινε διπλά πλατινένιο. Η συνεργασία τους αποδείχθηκε επιτυχημένη τα επόμενα χρόνια.

Αργότερα το ίδιο έτος, της προτάθηκε να υποδυθεί ένα ρόλο guest star στην τηλεοπτική σειρά “Δύο Ξένοι”, ρόλο τον οποίο αποδέχτηκε. Υποδύθηκε μία λαϊκή τραγουδίστρια ενός μικρού κέντρου διασκέδασης της εθνικής οδού, που μπόρεσε να αλλάξει τη σεξουαλικότητα του ομοφυλόφιλου πρωταγωνιστικού χαρακτήρα.

Ο επόμενος δίσκος της ήταν οι “Προφητείες”. Κυκλοφόρησε το 1999 και έγινε χρυσός την ίδια ημέρα της κυκλοφορίας του. Στη συνέχεια έγινε τριπλά πλατινένιος. Αργότερα την ίδια χρονιά, η Δέσποινα έδωσε την πρώτη της σόλο συναυλία στο θέατρο του Λυκαβηττού με κοινό 7.000 θεατών.

Περίοδος 2000-2003

Το 2000 η Δέσποινα Βανδή κυκλοφόρησε το single “Υποφέρω”. Ο δίσκος αυτός έγινε 6 φορές πλατινένιος και βραβεύτηκε ως το πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών στην Ελλάδα, από τον Richard Branson της Virgin. Το φθινόπωρο του 2001 η Δέσποινα και ο Φοίβος αποφάσισαν να υπογράψουν συμβόλαιο με τη Heaven Music, μία νέα δισκογραφική εταιρία, μέλος του Athena Group (το μεγαλύτερο media group στην Ελλάδα).

Η επόμενη επιτυχία της Δέσποινας Βανδή, το “Γεια” (2001), ήταν ένα διπλό album με 21 νέα τραγούδια. Το album έγινε 4πλά πλατινένιο. Πολλά από τα τραγούδια του album έγιναν επιτυχίες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε γείτονες χώρες, όπως η Τουρκία και ο Λίβανος. Με τη λήξη αυτού του έτους, η Βανδή έδωσε στη Θεσσαλονίκη δωρεάν συναυλία με περισσότερους από 62.000 θεατές.

Το 2002 η Δέσποινα τιμήθηκε με το βραβείο Ελληνίδα Καλλιτέχνις με τις μεγαλύτερες πωλήσεις για το 2002 στο διαγωνισμό του World Music Awards του 2002 στο Μόντε Κάρλο. Ήταν η πρώτη φορά που αυτό το βραβείο απονεμήθηκε σε Έλληνα καλλιτέχνη που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα. Επίσης στις 8 Μαρτίου του 2002 το σύστημα των πολλαπλών πωλήσεων παύει να ισχύει. Έτσι οι πωλήσεις των διπλών album παύουν πλέον να διπλασιάζονται. Λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος του 2003 κυκλοφόρησε το cd-single “Άντε Γεια”, που έγινε 2πλά πλατινένιο, επανακυκλοφορεί αυτήν την φορά όμως με τον δίσκο “Γεια”. Το CD ονομάζεται “Γεια-Άντε Γεια collectors edition”. Τέλος το 2003 η Δέσποινα κυκλοφορεί το πρώτο της DVD με τίτλο Δέσποινα Βανδή: The Video Collection ’97-’03. Το DVD αυτό γίνεται χρυσό και μάλιστα ήταν το πρώτο DVD στην Ελλάδα που διακρίθηκε με χρυσή απονομή αφού, μέχρι τότε, κανένα άλλο DVD δεν κατάφερε να γίνει χρυσό ή πλατινένιο.

Δέσποινα Βανδή: Live

Tο χειμώνα 2003 η Δέσποινα Βανδή κυκλοφορεί σε διπλό album την συναυλία που έδωσε στο Λυκαβητό λίγο πριν φύγει για την Ισπανία για να ακολουθήσει τον Ντέμη, ο οποίος πήρε μεταγραφή για την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην Ισπανία γεννήθηκε και η κόρη της Δέσποινας και του Ντέμη, Μελίνα. Η συναυλία αυτή ήταν sold out. Η Βανδή εμφανώς συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια μίλησε στους fans της λέγοντας: “Θα μου λείψετε πολύ, θα σας σκέφτομαι εκεί που θα πάω” κάνοντας το στάδιο να την αποθεώνει αλλά και να στεναχωριέται ταυτόχρονα που η αγαπημένη τους τραγουδίστρια θα έφευγε. Το album αυτό έγινε πλατινένιο μέσα σε μία μέρα.

2003: Διεθνής καριέρα

Το τραγούδι “Gia”, σε στίχους και μουσική Φοίβου, εισχώρησε στη διεθνή μουσική σκηνή και το 2003 έφτασε τη Νο1 θέση σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των Billboard και Music Week) ενώ το τραγούδι “Opa opa” έφτασε στο νούμερο 3 στις Η.Π.Α (σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των Billboard). Από τότε, έχει κυκλοφορήσει ως CD single σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Αυστραλία, Τουρκία και Βόρεια Αφρική, καθώς επίσης έχει συμπεριληφθεί σε πάνω από 120 CDs με διάφορους καλλιτέχνες παγκοσμίως. Τα τρία πρώτα της διεθνή singles, Gia (2003), Opa Opa (2004) και Come Along Now (2005) μπήκαν στις λίστες όλου του κόσμου. Τα πρώτα διεθνούς κυκλοφορίας άλμπουμ της, ονομάστηκαν από τα τραγούδια της Gia και Come Along Now. Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πορτογαλίας “Radio Nova Era” την τίμησε με το βραβείο της “Καλύτερης διεθνούς τραγουδίστριας χορευτικού τραγουδιού για το 2004” στο Gala Radio Nova Era, που έλαβε χώρα στις 24 Απριλίου στο Πόρτο.

Έκανε μία εμφάνιση στη γερμανική εκπομπή Top of the Pops όπου παρουσίασε το τραγούδι της “Gia”, καθώς συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία εκείνης της εβδομάδας “διάσημοι καλλιτέχνες με τις καλύτερες πωλήσεις”. Η δουλειά της έχει κυκλοφορήσει ως remix από γνωστούς DJs και παραγωγούς, όπως μεταξύ άλλων οι Armand Van Helden, Milk & Sugar, Nick Skitz, Roger Sanchez, Junior Vasquez, Pete Tong, Bass Bumpers, DJ Gregory, Level K, XTM, Minimal Chic και Highpass. Οι δίσκοι της Gia και Opa-Opa μπήκαν στην λίστα οι Δίσκοι της Εβδομάδας στις χορευτικές εκπομπές του BBC Radio 1. Στο τέλος του Αυγούστου του 2004 πραγματοποίησε συναυλία στο Beatstock Festival της Νέας Υόρκης.

Περίοδος 2004-2008

Μετά τη γέννηση της κόρης της Μελίνας στην Ισπανία, στις 08/2/2004, ταξίδεψε στην Ελλάδα και κυκλοφόρησε το νέο της δίσκο με τίτλο “Στην Αυλή Του Παραδείσου”, ο οποίος έγινε διπλά πλατινένιος ύστερα από την επανακυκλοφορία του το 2005 με τίτλο “Στην Αυλή Του Παραδείσου Special Edition”, ο οποίος περιείχε τέσσερα νέα τραγούδια και ένα DVD με 18 βιντεοκλίπ από το 2001 μέχρι το 2005, με τίτλο Δέσποινα Βανδή The Video collection 2001-2005. To album «Στην αυλή του Παραδείσου» και το album «Στην αυλή του Παραδείσου Special Edition» χάρισαν στην Δέσποινα Βανδή έξι βραβεία σε δύο χρόνια στα Mad Video Music Awards. Τα τρία πρώτα βραβεία απονεμήθηκαν για την Βανδή στα Mad Video Music Awards του 2005 , ενώ τα άλλα τρία απονεμήθηκαν στα Mad Video Music Awards του 2006. Έχοντας κερδίσει τρία κάθε χρόνο η Δέσποινα Βανδή γίνεται ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα βραβεία σε δύο συνεχόμενες απονομές των βραβείων Mad Video Music Awards.

Το καλοκαίρι του 2006 η Δέσποινα Βανδή πραγματοποίησε συναυλίες στην Ελλάδα, με την πρώτη στο Λυκαβηττό, συγκεντρώνοντας 8.000 θαυμαστές της. Τον χειμώνα του 2006 κυκλοφόρησε το cd-Single Κάλαντα το οποίο έγινε διπλά πλατινένιο. Το χειμώνα του 2007 κυκλοφόρησε το νέο δίσκο της με τίτλο “Δέκα Χρόνια Μαζί”, ένα επετειακό cd που επισφράγιζε τα δέκα χρόνια κοινής πορείας της με τον Φοίβο. Τον Ιούλιο του 2008 η Δέσποινα Βανδή κυκλοφόρησε ξανά το δίσκο “10 Χρόνια Μαζί”. Αυτή την φορά όμως ο δίσκος περιείχε επίσης ένα νέο τραγούδι με τίτλο “Ιt’s Destiny” σε μουσική Φοίβου – Schiller και στίχους Φοίβου. Στον δίσκο αυτό προστέθηκαν και οι πωλήσεις του δίσκου “10 Χρόνια Μαζί” μιας και ο δίσκος είναι επανέκδοση.

Περίοδος 2009-2012

Το 2009 η Δέσποινα Βανδή δεν εμφανίζεται σε κανένα νυχτερινό κέντρο της Αθήνα ή της Θεσσαλονίκη αλλά προτίμησε να ξεκουραστεί μετά από την μεγάλη πολυετή της εμφάνιση στις πίστες. Όμως θεωρεί καλή ευκαιρία να πραγματοποιήσει φιλανθρωπικές συναυλίες στην Κύπρο. Οι συναυλίες αυτές χάρισαν στην Δέσποινα Βανδή πλατινένια απονομή του άλμπουμ “10 Χρόνια Μαζί” στην Κύπρο μετά από την πλατινένια απονομή του άλμπουμ στην Ελλάδα. Μετά από αυτές τις συναυλίες στην Κύπρο, η Βανδή είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει μεγάλες συναυλίες σε Η.Π.Α και Καναδά. Μετά την ανακοίνωση για την περιοδεία της Δέσποινας στην Αμερική έρχεται και η ανακοίνωση από το επίσημο site της Δέσποινας για τη συνεργασία της Δέσποινας με τους Goin’ Through για μια μεγάλη περιοδεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επίσης η Δέσποινα έχει κλείσει συμφωνία με το δημοτικό συμβούλιο της Καλαμαριάς για την διεξαγωγή μιας συναυλίας στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Τα έσοδα προορίζονται για τις υποχρεώσεις της ομάδας.

Στις 16 Ιουνίου η Βανδή κάνει την επάνοδό της, μετά από ένα χρόνο δισκογραφικής αποχής, με το τραγούδι “Υπάρχει ζωή” ένα δυνατό ποπ – ροκ κομμάτι με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Το τραγούδι ακούστηκε σε πρώτη μετάδοση από τον ραδιοφωνικό σταθμό “Ρυθμός 94,9”. Η μουσική και οι στίχοι του τραγουδιού είναι από τον επί χρόνια συνεργάτη της Δέσποινας, Φοίβο. Στις 24 Ιουνίου η Δέσποινα παρουσιάζει στα Mad Video Music Awards 2009, στο θέατρο Βράχων, το νέο της τραγούδι με τίτλο “Υπάρχει ζωή”.

Στις 29 Ιουνίου η Δέσποινα δίνει την έναρξη για το Long Hot Summer Tour με τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη η οποία ήταν sold out. Επίσης η Δέσποινα Βανδή έσπασε το ρεκόρ προπώλησης εισιτηρίων αφού για την συναυλία της στην Ολυμπία προπωλήθηκαν 3,000 εισιτήρια Μετά από 32 sold out συναυλίες και 150.000 εισιτήρια η περιοδεία θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες της χρονιάς. Στις 2 Νοεμβρίου η Δέσποινα αποχωρεί από τη Heaven και ακολουθεί τον Φοίβο στη νέα δισκογραφική εταιρία που δημιουργεί. Στις 11 Δεκεμβρίου η Δέσποινα επανέρχεται στη νυχτερινή ζωή. Συγκεκριμένα εμφανίζεται στο Politia live clubbing στη Θεσσαλονίκη με τους Going Through. Την επόμενη μέρα, στις 12 Δεκεμβρίου, κυκλοφορεί από την Heaven ο δίσκος “Δέσποινα Βανδή – Greatest Hits 2001-2009” ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Ο δίσκος κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις: Την απλή έκδοση (1cd) με 16 τραγούδια και την deluxe edition (2 cds + 1 dvd) με 32 τραγούδια και 27 βιντεοκλίπ. Μετά από τις επιτυχείς εμφανίσεις της στη Θεσσαλονίκη, η Δέσποινα Βανδή είναι έτοιμη να επιστρέψει στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Είναι μια σημαντική στιγμή για την ίδια και τους θαυμαστές της, αφού πέρασαν δύο χρόνια απουσίας της από την Αθηναϊκή νυχτερινή ζωή. Η Δέσποινα πρόκειται να εμφανιστεί στο Thalassa και μαζί της, πρόκειται να εμφανιστούν οι 48 ώρες το συγκρότημα που συμμετείχε στο X-Factor 2. Οι εμφανίσεις θα ξεκινήσουν στις 15 Απριλίου και το πρόγραμμα προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Η Βανδή, επίσης, εμφανίστηκε στις 14 Μαρτίου στην εκπομπή Chart Show, το σόου του καναλιού Alpha TV. Ακόμα, η Βανδή τραγούδησε ζωντανά το νέο της τραγούδι μόνο για τους ακροατές του ραδιοφώνου Δρόμος 89,8 FM που κέρδισαν προσκλήσεις VIP. Επίσης, οι ακροατές που είχαν την ευκαιρία να ακούσουν το νέο τραγούδι συμμετείχαν και στο βίντεο κλιπ του τραγουδιού. Το νέο τραγούδι κυκλοφόρησε στις 22 Μαρτίου σε όλα τα ραδιόφωνα της Ελλάδας και αποτελεί το πρώτο άκουσμα από το επερχόμενο album της Δέσποινας Βανδή που θα κυκλοφορήσει πριν από το καλοκαίρι.

To νέο τραγούδι της Δέσποινας Βανδή έχει τίτλο “Κορίτσι Πράμα part 1” και κινείται σε pop-rock ρυθμούς. Η μουσική και οι στίχοι του τραγουδιού είναι εμπνευσμένοι από τον Φοίβο. Το video clip του τραγουδιού γυρίστηκε στις 22 Μαρτίου στο “Διογένης Studio”. Όπως αποκάλυψε η ίδια η Δέσποινα Βανδή το τραγούδι «Κορίτσι Πράμα» είναι το πρώτο μέρος του τραγουδιού και σύντομα θα ακολουθήσει και το δεύτερο μέρος. Κάτι τέτοια γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα καθώς κανένας άλλος καλλιτέχνης δεν έχει κυκλοφορήσει το τραγούδι του σε συνέχεια.

Στα γυρίσματα του video clip Κορίτσι Πράμα, Part 1 στο Διογένης studio η Δέσποινα Βανδή ανακοίνωσε ότι το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2010. Ανήγγειλε, επίσης, ότι πριν από την έναρξη των εμφανίσεών της στο Thalassa θα κυκλοφορήσει το δεύτερο μέρος του τραγουδιού Κορίτσι Πράμα, Part 1 με τίτλο Κορίτσι Πράμα, Part 2. Επίσης το γερμανικό συγκρότημα Schiller ξανασυνεργάστηκε με την Δέσποινα, όπως δημοσίευσε ο Christopher von Deylen στο profile του στο Facebook. Το τραγούδι ονομάζεται Sunday και περιέχεται στο νέο άλμπουμ της Δέσποινας Βανδή. Στις 14 Μαίου κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο Part 2 του τραγουδιού Κορίτσι Πράμα.

Η Δέποινα Βανδή είναι ο πρώτος καλλιτέχνης, ο οποίος έλαβε μέρος στην πρώτη Unplugged συναυλία του μουσικού καναλιού, MTV Ελλάδος. Επίσης τραγούδησε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της και μερικές επιτυχίες από άλλους καλλιτέχνες. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Χώρα στην Κυψέλη, στις 9 Ιουνίου.

Το νέο album της Δέσποινας Βανδή κυκλοφόρησε στις 13 Ιουνίου και η φωτογράφηση για το νέο άλμπουμ ολοκληρώθηκε στις 25 Μαΐου. Το άλμπουμ έχει τίτλο C’est la vie. Επιπλέον, η Βανδή εμφανίστηκε ζωντανά στις 14 Ιουνίου, στα MAD Video Music Awards τα οποία φέτος πραγματοποιήθηκαν στο κλεστό γήπεδo του Tae Kwo Do. Η Δέσποινα τραγούδησε το νέο της τραγούδι “Κομμάτι απ’ την Καρδιά” σου από το νέο της άλμπουμ και απέσπασε το βραβείο Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης της Χρονιάς.

Μετά από την επιτυχημένη της περιοδεία ανά την Ελλάδα, η Δέσποινα Βανδή πρόκειται να εμφανιστεί στις 31 Οκτωβρίου στο HMV Forum του Λονδίνου. Η εμφάνιση αυτή της Βανδή θα αποτελεί την πρώτη εμφάνιση της στο Λονδίνο. Επίσης, το χειμώνα η Δέσποινα Βανδή θα εμφανιστεί στην μουσική σκηνή “VOX” της Αθήνας.

Το Χειμώνα του 2010 η Δέσποινα Βανδή επιστρέφει στην πίστα ξεκινώντας εμφανίσεις στο VOX παρέα με δύο νέους καλλιτέχνες την Ελισάβετ Σπανού και τον Πάνο Καλλίδη.

2012-2014 (‘Αλλαξα – Eurovision – The Voice)

Το Νοέμβριο του 2011 κυκλοφόρησαν τα τραγούδια «Μου ‘χεις περάσει» και «Γυρίσματα» ως προπομποί του επερχόμενου δέκατου προσωπικού άλμπουμ της με τίτλο Άλλαξα.

Ο δίσκος κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2012 σηματοδοτώντας την επιστροφή της Βανδή σε πιο λαϊκούς ήχους, ενώ σημείωσε και εμπορική επιτυχία φτάνοντας τις διπλά πλατινένιες πωλήσεις. Φυσικά κι αυτή τη φορά η τραγουδίστρια συνεργάστηκε με τον Φοίβο και την Spicy αλλά και μ’ άλλους αξιόλογους κι επιτυχημένους στιχουργούς. Τα σινγκλ που ακολούθησαν από το δίσκο ήταν τα τραγούδια: «Το νησί» (του οποίου το βίντεο γυρίστηκε στη Σκιάθο), «Καταλαβαίνω» και «Το αστέρι μου».

Τόσο το 2013 όσο και το 2014 η τραγουδίστρια παρουσίασε μαζί με τον ηθοποιό Γ. Καπουτζίδη τον ελληνικό τελικό επιλογής τραγουδιού για το διαγωνισμό της Eurovision.

Στις 22 Νοεμβρίου 2013, μια ημέρα μετά από δηλώσεις του Νότη Σφακιανάκη στις οποίες υποστήριζε τη Χρυσή Αυγή, η Βανδή εξέδωσε ανακοίνωση, κοινοποιώντας τη λύση της συνεργασίας τους. Στην ανακοίνωση ανέφερε πως αν και γνώριζε από τη εποχή της πρώτης τους συνεργασίας πως «ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, όπως και αν ακούγεται και μεταφράζεται αυτό, ξεχωριστός ως καλλιτέχνης και με συνέπεια ωστόσο ως προς και τα δύο», και χαρακτήριζε δικαίωμα του να λέει τη γνώμη του, με την οποία συχνά διαφωνούσε, αισθανόταν πως εκείνη την περίοδο «τα πράγματα που μας χωρίζουν είναι περισσότερα από αυτά που μας ενώνουν» και ανέφερε στο τέλος πως οι γονείς της ήταν μετανάστες.

To χειμώνα του 2013, αλλά και 2014 ήταν μία από τους κριτές- προπονητές στην ελληνική εκδοχή του μουσικού ριάλιτι The Voice1 & 2, μαζί με τον Αντώνη Ρέμο, τη Μελίνα Ασλανίδου και το Μιχάλη Κουινέλη.

Το 2015 κυκλοφορεί τον δίσκο Δε με σταμάτησες (2015). Μια νέα δισκογραφική δουλειά που δε σταματάει να μας χαρίζει επιτυχίες!

Τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν πολλά μεταξύ των οποίων: «Χάνω εσένα», «Καλημέρα», «Όλα αλλάζουν», «Κάνε κάτι», «Αν σου λείπω» και «Τι σημασία έχει».

Την χρονιά κυκλοφόρησε και το τραγούδι “Μια ανάσα μακρία σου”.

Από τις 20/11 πραγματοποίησε εμφανίσεις μαζί με τον Παντελή Παντελίδη και το Κώστα Μαρτάκη στην Πύλη Αξιού Θεσσαλόνικης.

Τον Ιανούριο του 2016 παρουσίασε το τραγούδι “Το Μαξιλάρι”.

Επόμενο single που κυκλοφόρησε ήταν ο “Για κακή μου τύχη” και μερικούς μήνες μετά μας παρουσίασε και το video clip του τραγουδιού.

Από τις 13/5 βρέθηκε επί σκηνής με τον Χρήστο Χολίδη στο Θέα, ένα σχήμα που τελικά έριξε αυλαία πρόωρα στις 11/6.

Την ίδια χρονιά θα πρωταγωνιστήσει στο musical “Mamma Mia” με τεράστια επιτυχία.

Λίγους μήνες ερμήνευσε το soundtrack της σειράς “Τα Κλειδιά”, το οποίο στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ της “Αυτή Είναι Η Διαφορά Μας”.

Τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησε το “Πέρασα Να Δω” που αγαπήθηκε αμέσως πό το κοινό.

Ένα μήνα μετά ήρθε η ώρα για τη κυκλοφορία του νέου της δίσκου με τίτλο “Αυτή Είναι Η Διαφορά Μας” που γίνεται χρυσός.

Στα τέλη του 2016 κάνει πρεμιέρα το νέο talent show “Rising Star” με τη Δέσποινα Βανδή να βρίσκεται στο ρόλο του κριτή.

Από το δίσκο “Αυτή Είναι Η Διαφορά Μας” ξεχώρισαν και τα singles “Ότι Θες Γεννιέται Τώρα” αλλά και το ομότιτλο τραγούδι.

Το 2017 κάνει περιοδεία σε όλη την Ελλάδα παρέα με την Έλενα Παπαρίζου.

Τον Χειμώνα του 2018 η Δέσποινα Βανδή εμφανιζόταν με τον Αντώνη Ρέμο στην Αθήνα στο νυχτερινό κέντρο “Αθηνών Αρένα” και μετέπειτα την Άνοιξη του 2019 έως και το Πάσχα στην Θεσσαλονίκη στο κέντρο “Πύλη Αξιού”.

Στις 6 Δεκεμβρίου κυκλοφόρησε το τραγούδι «Αγκαλιά μου», το οποίο ντύνει μουσικά την τηλεοπτική σειρά “Ο πρίγκηπας της Φωτιάς”, προαναγγέλοντας την μεταγραφή της στην Panik Records, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου 2019. Στις 15 Ιανουαρίου η Δέσποινα Βανδή κυκλοφόρησε το τραγούδι “Η Κάθε Νύχτα Φέρνει Φως” μαζί με βίντεο κλιπ (υπό της σκηνοθετικές οδηγίες του Γ.Παπαδάκου και του Γ.Μιχελόπουλου), ως προπομπός του επερχόμενου προσωπικού ,δέκατου τρίτου, δίσκου της.

Στις 3 Μαρτίου του 2019 έκανε πρεμιέρα η ταξιδιωτική εκπομπή της Δέσποινας Βανδή “My Greece” μέσα από την συχνότητα του Open Beyond TV. Ο πρώτος κύκλος της εκπομπής περιλαμβάνει 13 επεισόδια.

Το Καλοκαίρι του 2019 η Δέσποινα Βανδή πρωταγωνίστησε στην θεατρική παράσταση/musical των Ρεππά-Παπαθανασίου με τίτλο “Το Δικό μας Σινεμά” στο θέατρο Άλσος. Τα εισιτήρια των παραστάσεων που πωλήθηκαν συνολικά ξεπέρασαν σε αριθμό τα 150.000.

Στις 4 Ιουλίου του 2019 κυκλοφόρησε ο καινούργιος της δίσκος, ο πρώτος από την Panik Records, με τίτλο “Το Δικό Μου Σινεμά” ο οποίος περιλαμβάνει τραγούδια της θεατρικής παράστασης στην οποία πρωταγωνιστεί αλλά και μερικά ακόμα από την εποχή του Παλαιού Ελληνικού Κινηματογράφου.

Στις 11 Νοεμβρίου 2019 κυκλοφόρησε το τραγούδι “Έστω Λίγο Ακόμα”, μια δυναμική ερωτική μπαλάντα η οποία είναι δημιούργημα του Στέφανου Κορκολή στην μουσική και της Ρεβέκκας Ρούση στους στίχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στη καριέρα της η Δέσποινα Βανδή συνεργάζεται με τον διακεκριμένο συνθέτη Στέφανο Κορκολή και με τη συνεργάτιδά του Ρεβέκκα Ρούσση.

Αυτόν τον καιρό, η Δέσποινα έχει ολοκληρώσει την ηχογράφηση του καινούργιου δίσκου στο studio. Με την υπογραφή του γνωστού συνθέτη του Γιώργου Θεοφάνους και σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Την παραγωγή την έχει αναλάβει ο Γιώργος Κυβέλος. Τον Σεπτέμβριο κυκλοφορεί το πρώτο single από την Panik Records.

Τηλεόραση

Δισκογραφία

Στούντιο Άλμπουμ

1994 Γέλα μου

1996 Εσένα περιμένω

1997 Δέκα Εντολές (2x Πλατινένιο)

1999 Προφητείες (3x Πλατινένιο)

2001 Γειά (4x πλατινένιο)

2002 Γειά + Άντε Γειά (5x Πλατινένιο)

2003 Live (Πλατινένιο)

2004 Στην Αυλή Του Παραδείσου (Πλατινένιο)

2005 Special Edition (2x Πλατινένιο)

2007 10 Xρόνια Mαζί (Πλατινένιο)

2008 10 Xρόνια Mαζί – It’s Destiny (Πλατινένιο)

2010 C’est La Vie (11x Πλατινένιο)

2012 Άλλαξα (2Χ Πλατινένιο)

2014 Δε Με Σταμάτησες (Πλατινένιο)

2016 Αυτή Είναι Η Διαφορά Μας (Χρυσό)

2019 Το Δικό Μου Σινεμά

CD Singles

1998 Σπάνια (Πλατινένιο)

2000 Υποφέρω (6Χ Πλατινένιο)

2002 Άντε Γεια (2Χ Πλατινένιο)

2003 Gia (Χρυσό)

2004 Opa Opa

2004 Come Along Now (Πλατιννένιο)

2006 Κάλαντα (2x Πλατινένιο)

Digital Singles

2009 Υπάρχει Ζωή (Heaven Music)

2013 Οταν Περάσει Αυτή Η Νύχτα (Spicy Effect)

2013 Χάνω Εσένα (Spicy Effect)

2014 Καλημέρα (Heaven Music)

2014 Όλα Αλλάζουν (Heaven Music)

2014 Κάνε Κάτι (Heaven Music)

2015 Μια Ανάσα Μακριά Σου (Heaven Music)

2016 Το Μαξιλάρι (Heaven Music)

2016 Για Κακή Μου Τύχη (Heaven Music)

2016 Πέρασα Να Δω (Heaven Music)

2018 Αγκαλιά Μου (Panik Records)

2019 Η Κάθε Νύχτα Φέρνει Φως (Panik Records)

2019 Έστω Λίγο Ακόμα (Panik Records)

Διεθνείς κυκλοφορίες

2003 Gia (Χρυσό στην Τουρκία)

2003 Live (Χρυσό στην Τουρκία)

2003 – 2004 Live

2003 Despina Vandi

2004 Opa Opa

2004 Come Along Now

2005 The very best of Despina Vandi

2005 Nymphea: The best

2005 The garden of Eden

2005 Jambi

2006 Jingle Bells (Κάλαντα English Version)

2007 Play MP3

2007 MP3 collection

2010 C’est La Vie (Ρωσία)

2012 Allaxa (Βουλγαρία)

Συμμετοχές

1993 Αλέξης Παπαδημητρίου – Ο κύκλος του έρωτα) Γνωριμία (στίχοι: Ελένη Γιαννατσουλια)

1996 (Γιάννης Πάριος – Η μοναξιά μέσ’ απ’ τα μάτια μου) Σε Συγχωρώ (Μουσική – Στίχοι: Γιάννης Πάριος)

1998 Disney Μουλάν (ποια είμαι)

1999 (Γιώργος Λεμπέσης – Εξάρτηση) Κατάλληλες Προϋποθέσεις (Μουσική – Στίχοι: Φοίβος)

2002 (Τόλης Βοσκόπουλος – Η σωστή απάντηση) Εύφλεκτα Υλικά – Ακόμα Μια Φορά Μαζί (Μουσική: Φοίβος, Στίχοι: Φοίβος, Βαγγέλης Κωνσταντίνιδης)

2008 (Schiller – Sehnsucht) It’s Destiny (Music – Lyrics: Schiller / Phoebus)

2008 (Schiller – Desire) (It’s Destiny) (Music – Lyrics: Schiller / Phoebus)

2010 Schiller – Sunday (Music – Lyrics: Schiller / Phoebus)

