Matina Zara | Το νέο της τραγούδι «Over My Head» αφιέρωση στον σύντροφό της Λάμπρο Χούτο!

Η Matina Zara, η ταλαντούχα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, παρουσιάζει το πιο ιδιαίτερο single της μέχρι σήμερα. Με τίτλο «Over My Head», το τραγούδι, που κυκλοφορεί μαζί με music video από την Panik Records, είναι μία αφιέρωση καρδιάς στον σύντροφό της.

Το «Over My Head» είναι ένα «φρέσκο» και δυναμικό αγγλόφωνο κομμάτι, που παρασύρει στο ρυθμό του. Τη μουσική και τους στίχους έγραψε η ίδια η Matina Zara, που ως τραγουδοποιός εμπνέεται πάντα από τα όσα συμβαίνουν στη ζωή της και γύρω της. Αυτή τη φορά, εμπνεύστηκε από τον σύντροφό της Λάμπρο Χούτο, στον οποίο και αφιερώνει το τραγούδι λίγους μήνες πριν από τον γάμο τους.

Το single συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικής αισθητικής music video, που γυρίστηκε στην Τζιά, κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης που έκανε το ζευγάρι για τον αρραβώνα του. Στο video, σε σκηνοθεσία George Zorbas, πρωταγωνιστούν η Matina Zara και ο Λάμπρος Χούτος, γεμίζοντάς μας με όμορφα και τρυφερά συναισθήματα, αλλά και εικόνες που «μυρίζουν» ελληνικό καλοκαίρι.

Το «Over My Head» δίνει συνέχεια στα επιτυχημένα singles της Matina Zara, μετά τα «Kiss and Tell», «Lies» , «Lose It All», «I Need It» και «Mad Love», τα οποία την έχουν κάνει να ξεχωρίζει.