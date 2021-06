Συνέντευξη: Ιάσονας Μανδηλάς | «Είναι πολύ σημαντικό να έχεις δυνατό όραμα για το ποιος θες να είσαι και το τι θες να εκπροσωπείς»!

Φρέσκο πρόσωπο, ιδιαίτερα ταλαντούχος αλλά και… πολυτάλαντος!

Τον Ιάσονα Μανδηλά τον γνωρίσαμε ως χορευτή-ηθοποιό. θυμόμαστε όλοι τη συμμετοχή του στο So You Think You Can Dance όπου και ξεχώρισε, ενώ τον έχουμε απολαύσει στο πλευρό της Άννας Βίσση, του Robbie Williams, της Έλενας Παπαρίζου και της Ελένης Φουρέιρα.

Το 2019 έκανε το ντεμπούτο και στην δισκογραφία και πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα «Απίθανο» τραγούδι από την Minos EMI / Universal.

Αν υπάρχει κάτι που τον χαρακτηρίζει, αυτό είναι σίγουρα η αγάπη και το πάθος του για την μουσική…

Διαβάστε παρακάτω όσα μας είπε…

Γεια σου Ιάσονα και καλώς ήρθες στο tralala.gr!

Γεια σας! Μεγάλη μου χαρά…

Σε γνωρίσαμε αρχικά ως χορευτή, ηθοποιό και εν συνεχεία τραγουδιστή. Ποια ιδιότητα είναι αυτή που σε εκφράζει περισσότερο;

Ως τραγουδιστής έχω βρει αυτό που με εκφράζει περισσότερο, νιώθω ελεύθερος να δημιουργώ. Ως δημιουργός, μπορώ να βγάλω προς τα έξω τις καλλιτεχνικές μου ανησυχίες και μπορώ να συνδυάσω τον χορό και την υποκριτική μέσα από τα βίντεο κλιπ μου.

Ενώ ήσουν ήδη γνωστός ως ηθοποιός και χορευτής πως αποφάσισες να στραφείς στον χώρο του τραγουδιού;

Οι σπουδές μου είναι πάνω στο musical, οπότε και ο χορός και το τραγούδι και η υποκριτική ήταν πάντα μεγάλες μου αγάπες και μέρος της δουλειάς μου. Αυτές οι τρείς μορφές τέχνης συνδέονται άμεσα, μέσα στο μυαλό μου σίγουρα. Απλώς δεν ένιωθα έτοιμος να ασχοληθώ με την δισκογραφία μέχρι πριν 2 χρόνια, κυρίως γιατί νομίζω ότι έψαχνα τον εαυτό μου και την καλλιτεχνική μου ταυτότητα.

Έχεις στο ενεργητικό σου μία πολύ καλή συνεργασία με την Έλενα Παπαρίζου. Μίλησε μας για το πως συναντηθήκατε αλλά και για αυτήν σας την συνεργασία;

Η Έλενα ήταν ο άνθρωπος που με βοήθησε περισσότερο από όλους σε αυτό τον χώρο, και θα το λέω για πάντα ότι της χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ενώ είχα αποφασίσει ότι θα σταματήσω να χορεύω, μου έγινε η πρόταση να είμαι στο Summer Tour της Έλενας, και χωρίς δεύτερη σκέψη δέχτηκα, γιατί είναι μια καλλιτέχνιδα που με ενέπνευσε να γίνω τραγουδιστής και στην συνέχεια η συνεργασία μας εξελίχθηκε στο να της κάνω και τα φωνητικά στο μαγαζί που εμφανιζόταν. Μια μέρα ενώ ντρεπόμουν πάρα πολύ, χτύπησα την πόρτα στο καμαρίνι της, για να την ρωτήσω πως θα μπορούσα να έρθω σε επαφή με την δισκογραφική της εταιρεία Minos EMI / Universal, και δεν θα ξεχάσω ποτέ, το ότι σταμάτησε τα πάντα που έκανε εκείνη την ώρα για να ακούσει το τραγούδι που είχα ετοιμάσει. Μέσα σε λίγες μέρες η Έλενα είχε κανονίσει ραντεβού με την δισκογραφική, και όχι μόνο αυτό αλλά ήρθε και στο ραντεβού μαζί μου. Η συνεργασία μας στα MAD VMA 2019 ήταν κάτι που ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν μπορούσα να φανταστώ. Αυτό που με σόκαρε σε όλες μας τις συνεργασίες, είναι το πόσο απλόχερα μου έδωσε χώρο να λάμψω μαζί της και να εξελιχθώ στο πλάι της.

Μετά τα δύο σου πρώτα singles επανέρχεσαι δισκογραφικά ανανεωμένος και με καλοκαιρινή διάθεση… Πες μας λίγα λόγια για το νέο σου τραγούδι με τον ανατρεπτικό τίτλο «Απίθανο».

Νιώθω υπερβολικά τυχερός για την ομάδα που είχα δίπλα μου σε αυτό το project, συγκεκριμένα ο Λεωνίδας Σώζος έγραψε την μουσική και τους στίχους, οι χορογραφίες ήταν από την Chali Jennings και τον Δημήτρη Dwave, τα ρούχα επιμελήθηκε ο Dennis Kolpodinos, το make up η Άννα Ρούσσου και την σκηνοθεσία ο Γιάννης Παπαδάκος. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεται η ευκαιρία να δοκιμάζομαι σε νέα πράγματα, και να εξελίσσω τον ήχο και το στυλ μου, και είμαι τόσο ευγνώμων που νιώθω την ασφάλεια μέσα σε αυτή την ομάδα να δημιουργήσω.

Είδαμε και το καινούριο σου video clip. Τι πιστεύεις ότι το χαρακτηρίζει;

Παίξαμε πολύ με τα έντονα χρώματα, που είναι κόντρα στο δικό μου στυλ, αλλά το αποτέλεσμα μας δικαίωσε. Όπως και χορογραφικά δοκίμασα καινούρια πράγματα, που μου άνοιξαν καινούριους δρόμους. Μου αρέσει να παίζω με την εικόνα μου, και νομίζω πως σε αυτό το κλιπ κατάφερα να δώσω κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα.

Ως νεοεισερχόμενος στον χώρο του τραγουδιού τι έχεις να παρατηρήσεις;

Σίγουρα είναι πολύ διαφορετικός από το χώρο του θεάτρου, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις δυνατό όραμα, για το ποιος θες να είσαι και το τι θες να εκπροσωπείς.

Τι ρόλο έχει παίξει η δισκογραφική σου, Minos EMI / Universal;

Είναι η καλλιτεχνική μου οικογένεια, και χωρίς την Minos EMI / Universal κανένα από όλα αυτά τα όνειρα μου δεν θα μπορούσαν να είχαν γίνει πραγματικότητα. Πιστεύουν τόσο πολύ σε μένα, που μου δίνουν τόση δύναμη και ελευθερία στο να γίνω καλύτερος. Τους είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτή την άψογη συνεργασία, και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι για πολύ καιρό.

Πως θα περιέγραφες την μέχρι τώρα πορεία σου και ποιοι είναι οι στόχοι σου για το μέλλον;

Είμαι τόσο περήφανος για τον εαυτό μου, που δεν χάνω το πάθος μου για να εξελιχθώ και να γίνω καλύτερος και δεν θέλω να χάσω ποτέ αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα μου. Τα όνειρα μου και οι στόχοι μου δεν έχουν όρια και δεν έχω σταματήσει να με φαντάζομαι με καριέρα στο εξωτερικό, και ξέρω ότι θα το παλέψω με όλο μου το είναι για να τα καταφέρω!

Πες μας κάτι που χαρακτηρίζει τον Ιάσονα!

Ονειροπόλος, αισιόδοξος, τελειομανής, φιλόδοξος και υπερβολικά ευαίσθητος.

Και μια συμβουλή για όσους κάνουν τώρα τα πρώτα τους μουσικά βήματα;

Να μην φοβάστε να πάρετε ρίσκα και να μην αφήσετε κανένα ποτέ να σας πει ότι τα όνειρα σας είναι πολύ “τρελά”. Εμπιστευθείτε με, sky is the limit.

Συνέντευξη – Επιμέλεια: Ελεάννα Καπάνταη