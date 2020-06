Mad Video Music Awards | Drive In η διεξαγωγή τους! Δείτε τις υποψηφιότητες!

Με έναν διαφορετικό τρόπο θα πραγματοποιηθούν τα φετινά Mad Video Music Awards!

Παρόλο που τα βραβεία αναβλήθηκαν λόγω της πανδημίας, όπως ανακοινώθηκε τις προηγούμενες μέρες τελικά θα διεξαχθούν…drive in!

Συγκεκριμένα, το πιο πολυαναμενόμενο μουσικό γεγονός της χρονιάς θα λάβει χώρα στα μέσα Ιουλίου, με πιο πιθανή ημερομηνία στις 15, ως drive in στο χώρο του γκολφ της Γλυφάδας. Φυσικά παρουσιαστής της 17ης τελετής θα είναι ο Θέμης Γεωργαντάς.

Δείτε τις φετινές υποψηφιότητες:

Best Male Modern

-Light

-Snik

-Xρήστος Μάστορας

-Aναστάσιος Ράμμος

-Σάκης Ρουβάς

Βest Male Adult

-Kωνσταντίνος Αργυρός

-Νίκος Βέρτης

-Πέτρος Ιακωβίδης

-Γιώργος Μαζωνάκης

-Νίκος Οικονομόπουλος

Βest Female Adult

-Πέγκυ Ζήνα

-Ελεωνόρα Ζουγανέλη

-Νατάσα Θεοδωρίδου

-Ρένα Μόρφη

-Έλενα Παπαρίζου

Βest Female Modern

-Josephine

-Natasha Kay

-Ήβη Αδάμου

-Τάμτα

-Eλένη Φουρέιρα

Best Hip Hop Track

-Fy – Just Like me

-Light – MVP Freestyle

-Mente Fuerte, Hawk, Baghdad – Caliente

-Snik x Tamta – Seniorita

-Toquel – Business

Best Hip Hop Video

-Fy – Just Like me

-Mad Clip – Hustla

-Mente Fuerte, Hawk, Baghdad – Caliente

-Snik – Kilo

-Τοquel ft. Light – Stars

Best New Comer

-Konnie Metaxa

-Stefania

-Λένα Ζευγαρά

-Ιάσoνας Μανδηλάς

-Ιλένια Ουίλιαμς

Βest Group

-Alcatrash

-Locomondo

-MEΛISSES

-Onirama

-Prestige the band

Best Duet

-Loquita – Claydee & Eλένη Φουρέιρα

-Caliente – Mente Fuerte, Hawk, Baghdad

-Senorita – SΝΙΚ x Tάμτα

-Ένα λεπτό – Χρήστος Μάστορας & Δημήτρης Μπάσης

-Έτσι είναι η φάση – Έλενα Παπαρίζου & Σάκης Ρουβάς

Video of the Year

-Loquita – Claydee & Eλένη Φουρέιρα

-Τι – Josephine

-Caliente – Mente Fuerte, Hawk, Baghdad

-Senorita – SΝΙΚ x Tάμτα

-Stars – Toquel ft. Light

-Tι να το κάνω – Κωνσταντίνος Αργυρός

-Οινόπνευμα φτηνό – Γιώργος Μαζωνάκης

-Δεν έχω ιδέα – Χρήστος Μάστορας

-Βάλτο τέρμα – Nίκος Οικονομόπουλος

-Σε δυο μόνο μάτια – Αναστάσιος Ράμμος

Ψηφίστε τους αγαπημένους καλλιτέχνες ΕΔΩ