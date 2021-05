Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ! Οι επίσημες υποψηφιότητες του μοναδικού θεσμού μουσικών βραβείων της χώρας!

Η πιο λαμπερή μουσική διοργάνωση, τα Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ έρχονται για 18η χρονιά!

Ο πιο διαχρονικός ελληνικός μουσικός θεσμός, μέσα από 16 + 1 κατηγορίες βραβείων «φωτίζει» με την ενέργεια της ΔΕΗ, τη δύναμη της ελληνικής μουσικής σκηνής! Το τιμητικό βραβείο Mad Music Icon, θα απονεμηθεί φέτος στη Νατάσα Θεοδωρίδου.

Τα Mad Video Music Awards 2021 από τη ΔΕΗ επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά αποκλειστικά στο MEGA και θα προσφέρουν μοναδικές στιγμές, με πολλές εκπλήξεις, ανατροπές και acts γεμάτα ενέργεια από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες, σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show!

Τη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής παρουσιάζει ο Θέμης Γεωργαντάς.

Οι υποψηφιότητες των φετινών Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ ανακοινώθηκαν και μπορείτε να ψηφίσετε στο www.mad.gr και στο www.mad.tv/madvma2021/ για να αναδείξετε τους νικητές σε κάθε κατηγορία!

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

Archolekas

Dj Stephan

Gian

KG

Liak

Richi

Tasos Xiarcho

Thug Slime

Vemily

Γιώργος Κακοσαίος

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ – MODERN

Josephine

Marseaux

Ήβη Αδάμου

Τάμτα

Ελένη Φουρέιρα

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ – ADULT

Δέσποινα Βανδή

Καίτη Γαρμπή

Πέγκυ Ζήνα

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Έλενα Παπαρίζου

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ – ADULT

Κωνσταντίνος Αργυρός

Νίκος Βέρτης

Πέτρος Ιακωβίδης

Γιώργος Μαζωνάκης

Νίκος Οικονομόπουλος

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ – MODERN

Light

Snik

Σάκης Ρουβάς

Γιώργος Σαμπάνης

Μιχάλης Χατζηγιάννης

ΚΑΛΥΤΕΡΟ GROUP

Alcatrash

INCO

ΜΕΛΙSSES

Onirama

Stavento

ΚΑΛΥΤΕΡΟ VIDEO TRAP

FY ft. Mad Clip x Light x Mente Fuerte x Hawk x Billy Sio – Woh MegaMix

Hawk, Light – Voodoo

Mad Clip – Kotera

Sin Laurent, Toquel – Pistoli

Snik – Etsi

ΚΑΛΥΤΕΡΟ VIDEO – ΛΑΪΚΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αθήνα Μου

Δέσποινα Βανδή – Ένα Τσιγάρο Διαδρομή

Ηλίας Βρεττός – Τον Άνθρωπο Τον Λάθος

Γιώργος Μαζωνάκης – Ώρες Μικρές

Γιάννα Τερζή & Πασχάλης Τερζής – Για Σένα Μόνο

ΚΑΛΥΤΕΡΟ VIDEO – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ

Stan – Δεν Φταις Εσύ

Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’αγαπάω Σου Φώναξα

Πάνος Κιάμος – Δύο Μέτρα Ουρανός

Nίκος Οικονομόπουλος – Σκάσε Ένα Φιλί

Αναστάσιος Ράμμος – Ό,τι Κι Αν Κάνω

ΚΑΛΥΤΕΡΟ VIDEO – ΜΠΑΛΑΝΤΑ

ΜΕΛΙSSES – Μισή Καρδιά

Πέτρος Ιακωβίδης – Κοιμήσου Απόψε Εδώ

Έλενα Παπαρίζου – Σε Ξένο Σώμα

Σάκης Ρουβάς – Υπεράνθρωπος

Γιώργος Σαμπάνης – Άγρια Θάλασσα

ΚΑΛΥΤΕΡΟ VIDEO – POP

Josephine – Εγώ

Stefania – Last Dance

Έλενα Παπαρίζου feat. Μarseaux – Deja Vu | Mad Video Music Awards 2020

Έλενα Τσαγκρινού – El Diablo

Ελένη Φουρέιρα – Light It Up

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ

Mad Clip x Josephine – Fimi

Ήβη Αδάμου feat. Γιώργος Μαζωνάκης – Φωτιά Μου

Έλενα Παπαρίζου feat. Μarseaux – Deja Vu | Mad Video Music Awards 2020

Τάμτα x Mente Fuerte – Δεν Eίσαι Eδώ

Γιάννα Τερζή & Πασχάλης Τερζής – Για Σένα Μόνο

ΚΑΛΥΤΕΡΟ VIDEO ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Hawk, Light – Voodoo

MEΛISSES x KAS – VIKTORIA

Onirama – Aχ Να Σε Ξέχναγα

Sin Laurent, Toquel – Pistoli

Snik – Etsi

Stefania – Last Dance

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αθήνα Μου

Έλενα Παπαρίζου feat. Μarseaux – Deja Vu

Γιώργος Σαμπάνης – Άγρια Θάλασσα

Έλενα Τσαγκρινού – El Diablo

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΙSSES – Μισή Καρδιά

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αθήνα Μου

Νίκος Βέρτης & Amir – Si Οn Ν’Αime Qu’Une Fois – Η Λέξη Σ’ Αγαπώ

Καίτη Γαρμπή feat. Αντώνης Ρέμος – Κιβωτός (2020 Version)

Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’ Αγαπάω Σου Φώναξα

Γιώργος Μαζωνάκης – Ώρες Μικρές

Νίκος Οικονομόπουλος – Σκάσε Ένα Φιλί

Αναστάσιος Ράμμος – Σε Δυο Μόνο Μάτια

Γιώργος Σαμπάνης – Άγρια Θάλασσα

Μιχάλης Χατζηγιάννης – Χορεύω

ΒΡΑΒΕΙΟ MAD RADIO 106,2

Demy ft. FY – Στα Κόκκινα

Hawk, Light – Voodoo

Snik – Etsi

Τάμτα x Mente Fuerte – Δεν Είσαι Εδώ

Ελένη Φουρέιρα – Light it Up

SOCIAL MEDIA HERO

Alexandros Kopsialis

Manos

NerZhul

Nickos Gian

Persad

Rafael Kas

TsoulfasP

Unboxholics

Vemojohn

ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ MAD MUSIC ICON

Νατάσα Θεοδωρίδου