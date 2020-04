Little Mix| Το νέο τους hit “Break Up Song” μόλις κυκλοφόρησε!

Οι Little Mix κυκλοφορούν το νέο τους single.

Το τραγούδι το έγραψαν οι Jade Thirlwall, Perrie Edwards και Leigh-Anne Pinnock μαζί με τους Kamille, Frank Nobel και Linus Nordstrom. Το “Break Up Song” είναι ένα pop anthem, το οποίο μιλάει για το τέλος μια σχέσης.

Οι Little Mix είναι ένα από τα κορυφαία girl band του πλανήτη, με πάνω από 50 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως. Έχουν επίσης πάνω από 17 εκατομμύρια ακροατές στο Spotify και πάνω από 3 δισεκατομμύρια YouTube Views.

Το 2019 κέρδισαν το δεύτερο Brit Award τους, στην κατηγορία Best British Video για το “Woman Like Me”. Επίσης κέρδισαν δύο Global Awards για Best Group και Best Song ενώ ακολούθησε και το τέταρτο EMA Award ως Best UK & Ireland Act.