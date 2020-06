Konnie Metaxa & Tasos Xiarcho | Το εκρηκτικό τους ντουέτο με τίτλο «Μόνο Πάγο»!

Η Konie Metaxa και ο Tasos Xiarcho πρωταγωνιστούν στην πιο «εκρηκτική» συνεργασία του φετινού καλοκαιριού, το «Μόνο Πάγο», που κυκλοφορεί μαζί με music video από την Panik Records!

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια και ο ξεχωριστός καλλιτέχνης – χορογράφος ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα up-tempo hit, γεμάτο καλοκαιρινά vibes και feel-good διάθεση.

O Tasos Xiarcho υπογράφει τους στίχους, καθώς και τη μουσική μαζί με τον Βασίλη Κουμεντάκο.

Το «Μόνο Πάγο» συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Ραμπαζή, όπου ο Tasos Xiarcho και η Konnie Metaxa πρωταγωνιστούν σε ένα ανεπανάληπτο και «εκρηκτικό» party.

Στο μεταξύ, η Konnie Metaxa και ο Tasos Xiarcho συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους στο «Just The 2 Of Us», κάθε Σάββατο βράδυ στο Open TV, όπου «μαγεύουν» το κοινό και «σαρώνουν» στη βαθμολογία με μοναδικές on stage στιγμές και ερμηνείες.