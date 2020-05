Konnie Metaxa | Το νέο της hit θα σε κάνει να πεις «Bye Bye»!

Η Konnie Metaxa λέει… «Bye Bye», με το νέο της single που κυκλοφορεί από την Panik Records!

Η ταλαντούχα και «εκρηκτική» τραγουδίστρια μας παρασύρει με ένα δυναμικό τραγούδι, με σύγχρονο ήχο και στίχους στα ελληνικά και τα αγγλικά, το οποίο κυκλοφορεί μετά την επιτυχία «Kamikaze», που ξεχώρισε αμέσως και βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των trends του YouTube, όπου μετρά πάνω από 1,5 εκατομμύρια views.

Με το νέο της pop anthem, στο οποίο συμπράττει με τον Gameboy, η Konnie Metaxa μας βάζει στο ρυθμό της, κάνοντας μας να πούμε… «Bye Bye»!

Στο μεταξύ, κάθε Σάββατο, η Konnie Metaxa βάζει το μουσικό της στίγμα στο «Just The 2 Of Us», στο Open, μαζί με τον Τάσο Ξιάρχο. Κάθε τους εμφάνιση κλέβει τις εντυπώσεις και, μάλιστα, έχουν φτάσει ακόμα και στην κορυφή της βαθμολογίας.