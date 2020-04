Just The Two Of Us: Η ημερομηνία επιστροφής του| Δείτε το trailer!

Με ένα ιδιαίτερο, δημιουργικό και… καραντινάτο trailer μας ανακοινώνει την επιστροφή του το Just The Two Of Us.

Οι συμμετέχοντες -καλλιτέχνες και διαγωνιζόμενοι- τραγουδούν από τα σπίτια τους το τραγούδι των τίτλων του show και μας υπόσχονται μια δυναμική επιστροφή, που μπορεί να μην συμπεριλαμβάνει ζωντανά κοινό στο studio… ωστόσο θα μας προσφέρει ένα όμορφο βράδυ με πολλή μουσική.

Ο Νίκος Κοκλώνης μας διαβεβαιώνει ότι όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και υγιεινής έχουν ληφθεί ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά.

Στο trailer βλέπουμε και τους κριτές, έτοιμους για την επάνοδό τους.

Ετοιμαστείτε, το Just The Two Of Us επιστρέφει το Σάββατο 2 Μαΐου στο OPEN! Δείτε το trailer: