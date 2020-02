Το «Just the two of us» επιστρέφει στις οθόνες από τη συχνότητα του Open και μέσα από την εκπομπή «Ευτυχείτε» δόθηκαν και επίσημα στη δημοσιότητα τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν την κριτική επιτροπή.

Μετά από πολύ­μηνες διαδικασίες, την επιτροπή συνθέτουν ο Σταμάτης Φασουλής, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου, ενώ η τέταρτη θέση ανήκει στη Δέσποινα Βανδή!

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 14 Μαρτίου, που σημαίνει ότι θα μεταδίδεται κάθε σαββατόβραδο.