«Just The 2 Of Us» | Backstage από την πρόβα generale του δεύτερου live!

Άκρως εντυπωσιακή ήταν η πρεμιέρα του «Just The 2 Of Us» το περασμένο Σάββατο, καθώς τα ντουέτα που έχουν επιλεχθεί είναι πολλά υποσχόμενα και οι διαγωνιζόμενοι φαίνεται ότι έχουν πάρει την αποστολή τους στα σοβαρά!

Μπορεί στο πρώτο live να μην υπήρξε αποχώρηση, αλλά από αυτό το Σάββατο ο ανταγωνισμός αυξάνεται και όλα τα ζευγάρια βάζουν τα δυνατά τους ώστε να μην αποχωρήσουν και ειδικά τόσο πρόωρα.

Η κάμερα της εκπομπής «Ευτυχείτε» βρέθηκε στα backstages της γενικής πρόβας του δεύτερου live για να μας δώσει μία μικρή γεύση από το τι θα παρακολουθήσουμε.

Δείτε το video: