«Just the 2 of Us» | Το τρέιλερ του νέου κύκλου και η ημερομηνία πρεμιέρας!

To «Just the 2 of Us» επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην τηλεόραση του Open. Η πρεμιέρα του μουσικού show είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 21:00.

Παρουσιαστής του «Just the 2 of Us», θα είναι και φέτος ο Νίκος Κοκλώνης, ενώ στην κριτική επιτροπή θα δούμε ξανά τη Δέσποινα Βανδή, τη Μαρία Μπακοδήμου, τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη Φασουλή.

Παράλληλα, τα παρασκήνια του «Just the 2 of Us» θα καλύψει φέτος η Λάουρα Καραΐσκου.

Το τρέιλερ του μουσικού διαγωνισμού μόλις κυκλοφόρησε, ενώ ο Νίκος Κοκλώνης το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς τους φίλους στο Instagram.

Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά: «Καλημέρα σε όλους έφτασε η ώρα 17/10 έχουμε Πρεμιέρα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 21:00 θα διασκεδάζουμε παρέα. Ετοιμαστείτε για πολύ κέφι, μαζί θα βάζουμε πάλι φωτιά στα Σαββατόβραδα γιατί ξεκινάει το JTUS».