«Just the 2 of Us» | Τι είπαν οι συμμετέχοντες λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του show;

Μια μέρα έμεινε για την λαμπερή πρεμιέρα του «Just the 2 of Us» που από φέτος θα το παρακολουθούμε live κάθε Σάββατο βράδυ, μέσα από τη συχνότητα του Open!

Ο παρουσιαστής του show Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί την κριτική επιτροπή, τη Δέσποινα Βανδή, τη Μαρία Μπακοδήμου, τη Βίκυ Σταυροπούλου και τον Σταμάτη φασουλή σε μια ανατρεπτική έναρξη γεμάτη εκπλήξεις.

Η πρόβα generale έγινε! Οι ι συμμετέχοντες βρέθηκαν εκεί για τις τελευταίες λεπτομέρειες και μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Ευτυχείτε» που τους συνάντησε στα παρασκήνια.

Δείτε όσα δήλωσαν στην κάμερα η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η Γωγώ Τσαμπά, ο Λευτέρης Πανταζής, ο Αντώνης Λουδάρος, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Χρήστος Χολίδης, η Έφη Σαρρή, η Ραχήλ Μακρή, ο Αναστάσιος Ράμμος, ο Νάσος Παπαργυρόπουλος, ο Νικόλας Ραπτάκης, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, ο Ηλίας Βρεττός, η Ζένια Μπονάτσου, ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Τριαντάφυλλος.