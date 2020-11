Josephine | Εντυπωσιάζει με την acoustic version της επιτυχίας της «Εγώ»!

Η Josephine κάνει ακόμα μία μουσική έκπληξη και παρουσιάζει το mega hit «Εγώ» σε μία μοναδική acoustic version, που συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό video!

Το «Εγώ», σε μουσική και στίχους του Λεωνίδα Σώζου, κυκλοφόρησε, από την Panik Records, τον Ιούλιο και μπήκε αμέσως στη λίστα με τις «εκρηκτικές» επιτυχίες της Josephine. Από την πρώτη στιγμή έγινε viral και ανέβηκε στις πρώτες θέσεις των τάσεων στο YouTube ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο views, ενώ πλέον μετρά πάνω από 6,6 εκατομμύρια views. Παράλληλα, συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία και στο airplay, φιγουράροντας σταθερά στο top10 του ελληνικού IFPI airplay chart by MediaInspector.

Παραμένοντας έντονα δημιουργική ακόμα και το διάστημα της καραντίνας, η εκρηκτική τραγουδίστρια παρουσιάζει το «Εγώ» Acoustic Version και, για ακόμα μία φορά, κλέβει τις εντυπώσεις. Το single «μαγεύει» και με εικόνα, μέσα από ένα εντυπωσιακό και minimal αισθητικής video, σε σκηνοθεσία Κώστα Γρηγορακάκη, στο οποίο η Josephine τραγουδά, συνοδεία κιθάρας και βιολιού!

Παράλληλα, αυτή την περίοδο η Josephine συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της κάθε Σάββατο στο show «Just The 2 Of Us», όπου μαζί με τον Νάσο Παπαργυρόπουλο αποσπούν κάθε φορά κολακευτικά σχόλια και υψηλές βαθμολογίες από τους κριτές και είναι στις πρώτες θέσεις της ψηφοφορίας του κοινού.