H LP ανακοινώνει την πρώτη της διαδικτυακή συναυλία!

Παρόλο που η φετινή παγκόσμια περιοδεία της LP αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός μόλις ανακοίνωσε το “2020 Virtual World Tour”, την πρώτη της παγκόσμια διαδικτυακή live stream συναυλία. To event που θα μεταδοθεί live από τα The Beehive studios στο Los Angeles το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 23.00 ώρα Ελλάδας, θα είναι η μοναδική ολοκληρωμένη live παραγωγή από την LP για το 2020 και συμμετέχει η μπάντα της, η οποία θα την συνοδεύσει σε μία σειρά από hits, αγαπημένα τραγούδια των fans, covers, ολοκαίνουριο υλικό και πολλά άλλα.

Το live stream θα ενώσει την LP με το διεθνές fanbase της καθώς θα δώσει την δυνατότητα στους θαυμαστές της από όλο τον κόσμο να δουν και να συζητήσουν όλοι μαζί κατά την διάρκεια την συναυλίας. Για να έρθουν ακόμα πιο κοντά οι fans, μετά την αγορά κάθε εισιτηρίου θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα ηχητικό που θα ζητωκραυγάζουν όπως θα έκαναν σε μία κανονική συναυλία. Τα ηχητικά από όλους τους fans θα συγκεντρωθούν και θα ενσωματωθούν στο διαδικτυακό show κάνοντας την εμπειρία για τους ακροατές ακόμα πιο ιδιαίτερη και μοναδική.

Το κοινό θα έχει την δυνατότητα να προμηθευτεί General Admission εισιτήρια αλλά και VIP All Access πακέτα στο veeps.com. To General Admission εισιτήριο, που κοστίζει $20 εγγυάται την είσοδο στο livestream, αλλά και την παρακολούθηση της συναυλίας μετά το τέλος της για όσους δεν μπορούν να την δουν live αλλά και για όσους θέλουν απλά να την ξαναδούν. Επίσης θα είναι διαθέσιμο και ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει ένα General Admission εισιτήριο και ένα limited-edition “2020 Virtual World Your” μπλουζάκι.

Τα πακέτα VIP, που ξεκινάνε στα $50, περιλαμβάνουν την είσοδο στο live αλλά και στο αρχείο της συναυλίας, μία πρόσκληση στο soundcheck του event την προηγούμενη και αποκλειστικό backstage υλικό συμπεριλαμβανομένου ένα Q&A με την LP, φωτογραφίες και βίντεο από τις πρόβες για το event και πολλά άλλα. Επιπλέον, θα υπάρχουν διαθέσιμα VIP All Access Passes πακέτα μαζί με το συλλεκτικό μπλουζάκι της συναυλίας.

H LP δήλωσε: “Περίμενα να βρίσκομαι σε περιοδεία όλο το 2020 σε όλο τον κόσμο, αλλά δυστυχώς χρειάστηκε να την μεταφέρουμε για το 2021. Για να αναπτερώσω το ηθικό μου λοιπόν και ελπίζω και άλλων ανθρώπων, αποφάσισα να οργανώσω μία κανονική συναυλία εδώ στο LA που θα μεταδοθεί live παντού έτσι ώστε όλοι να μπορούν να πάρουν μέρος. Προς υποστήριξη όλων των κοινωνικών προβλημάτων που επικρατούν αυτή την στιγμή, θα δωρίσω ένα μέρος των εσόδων στον οργανισμό “The National black Justice Coalition (NBJC)” – ένα οργανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων με σκοπό την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ομοφοβίας, και τις διακρίσεις προς τα μέλη της LGBTQ/SQL κοινότητας».

Η LP τράβηξε τα βλέμματα παγκοσμίως με τον δίσκο “Lost On You” που κυκλοφόρησε το 2017. Το ομότιτλο track του album έχει φτάσει στο nο1 18 χωρών και έχει γίνει Διαμαντένιο στο Μεξικό και στην Γαλλία, 4 φορές πλατινένιο στην Ιταλία, πλατινένιο στην Ελλάδα και την Πολωνία αλλά και χρυσό στο Βέλγιο και την Ελβετία. Πρόσφατα, το τραγούδι ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια streams.

Τον Δεκέμβριο του 2018, η καλλιτέχνιδα κυκλοφόρησε το “Heart To Mouth” που περιλάμβανε τα singles “Girls Go Wild” και “Recovery”. To “Girls Go Wild”, που ήταν το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό hit της Ιταλίας για το 2019, ξανά ήρθε στο προσκήνιο την άνοιξη του 2020 χάρη σε μία νέα version του τραγουδιού με την συμμετοχή της Μεξικανής τραγουδίστριας Ximena Sarinana.

Στις 29 Μαΐου του 2020, η LP κυκλοφόρησε το πρώτο της live album με τίτλο “Live In Moscow”. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στο Crocus City Hall της Μόσχας το 2019 σε μία sold out συναυλία 6000 ανθρώπων και περιλαμβάνει 17 tracks από την δισκογραφία της αλλά και 2 medleys με covers των Kings Of Leon και των The Rolling Stones.

Η καλλιτέχνιδα έχει γίνει ένα παγκόσμιο φαινόμενο των live συναυλιών, έχοντας εμφανιστεί σε πάνω από 125 πόλεις παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου της Αμερικής, του Καναδά, του Μεξικού, της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Τουρκίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Αγγλίας και πουλώντας από 2,000 μέχρι και 10,000 εισιτήρια.

Επιπλέον, πέρα από τα δικά της τραγούδια η ίδια συνυπογράφει tracks για super stars όπως η Cher (“Red”, “Pride”), η Rihanna (“Cheers, Drink To That”), οι Backstreet Boys (“Love Will Keep You Up All Night”), η Leona Lewis (“Fingerprint”), η Celine Dion (“Change My Mind”) και η Christina Aguilera (“Beautiful People”).

Το επίσημο κανάλι της LP στο YouTube αυτή την στιγμή λαμβάνει πάνω από 2.4 εκατομμύρια views την ημέρα καθώς τα τραγούδια της συγκεντρώνουν πάνω από 2 εκατομμύρια streams την ημέρα στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Βρείτε εισιτήρια ΕΔΩ