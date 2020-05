H τραγουδίστρια και συνθέτης Alexa κυκλοφόρησε το νέο video clip του «Out On My Own»!

H τραγουδίστρια και συνθέτης Alexa κυκλοφόρησε το νέο video clip του τραγουδιού “Out On My Own“.

Το video γυρίστηκε εξ’ολοκλήρου στο Λονδίνο και σκηνοθετήθηκε από τον Zissis Papatzikis, που διαπρέπει στο τομέα του κινηματογράφου στη Μ.Βρετανία συμμετέχοντας σε δημοφιλείς διεθνείς παραγωγές, όπως ‘Harry Potter and the Deathly Hallows’, ‘Black Mirror’, ‘Captain Phillips’, ‘The Golden Compass’. Ο σκηνοθέτης, και παραγωγός του video, έδωσε ένα εξαιρετικό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα με κινηματογραφικό αέρα στη σκηνοθεσία του “Out On My Own“. Η προσέγγιση του τραγουδιού, όσο και του video clip, παρατηρούμε πως ταιριάζουν απόλυτα στο παράξενο κλίμα που έχει διαμορφωθεί γύρω μας.

Η παραγωγή και η ενορχήστρωση του τραγουδιού έγιναν στο Λονδίνο από τον μουσικό παραγωγό Christos Moralis, ο οποίος βρίσκεται και πίσω από όλα τα τραγούδια της Alexa. Τους στίχους και την μουσική του κομματιού την υπογράφουν ο Barry Willett, η Alexa, και ο Christos Moralis.

“Out On My Own” κυκλοφορεί από την βρετανική δισκογραφική εταιρεία Spinnup του Universal Music Group σε όλα τα μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα παγκοσμίως (Beatport, iTunes, Spotify, etc.).