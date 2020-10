Βιογραφία | Γιώργος Τσαλίκης

Ο Γιώργος Τσαλίκης γεννήθηκε στη Στυλίδα στις 25 Οκτωβρίου του 1975. Γονείς του ο Βασίλης και η Ευγενία. Έχει σπουδάσει ιατρική στην Ρουμανία. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1998.

Σε ηλικία 5 χρόνων οι γονείς του, του πήραν μια κιθάρα, η οποία ήταν πιο ψηλή από αυτόν και φυσικά δεν μπορούσε να την κρατήσει. Έτσι την έβαζε κάτω και άρχιζε το ”γρατζούνισμα”. Αυτή ήταν ένδειξη ότι κάτι τρέχει ανάμεσα στον Γιώργο και τη μουσική. Δάσκαλος του ένας κανταδόρος από τη Λαμία.

Κατά την παιδική του ηλικία ο Γιώργος πάει πρώτη φορά σε θέατρο και κάνει την βαρύγδουπη δήλωση: “…εγώ όταν μεγαλώσω θα γίνω τραγουδιστής και θα τραγουδάω σε θέατρο.” Ωστόσο στα 8 του χρόνια αποφασίζει και ενημερώνει τους γονείς του ότι θα γίνει γιατρός. Παράλληλα ξεκινάει καράτε για να εντυπωσιάζει τα κορίτσια της γειτονιάς του. Χρόνια αργότερα, τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων φέρνουν το πρώτο πλήγμα στη ζωή του Γιώργου … Το όνειρό του προς στιγμήν να γίνει γιατρός διαλύθηκε.

Ήταν μια δύσκολή φάση ζωής για ένα παιδί που ως εκείνη τη στιγμή ήταν με πρωτιές και επιτυχίες. Όμως δε το έβαλε κάτω ανεβάζοντας τον πήχη πιο ψηλά. Έτσι λοιπόν αποφασίζει να πάει να σπουδάσει ιατρική στην Ρουμανία. “Μάλλον ήταν εφιάλτης η στιγμή που ξεκίνησε το λεωφορείο για το Βουκουρέστι με κατεύθυνση το άγνωστο. Έφυγα με δάκρυα στα μάτια“, δηλώνει ο ίδιος. Μετά από μια μέρα ταξίδι φτάνει στο Βουκουρέστι.

Άγνωστος μεταξύ αγνώστων ξεκινά τη ζωή του στην πόλη που τον σημάδεψε. Ένα χρόνο μετά όλα είναι μια χαρά. Ο Γιώργος έχει εγκλιματιστεί πλήρως, παρόλο που του λείπει η οικογένειά του. Ένα ξαφνικό γεγονός όμως του ανατρέπει τα πάντα…

Ένα βράδυ ο Γιώργος διασκέδαζε με τους συμφοιτητές του σε ένα ελληνικό νυχτερινό κέντρο του Βουκουρεστίου το “Olympia Pallas”. Εκείνο το βράδυ η μεγάλη φοιτητοπαρέα έπινε και διασκέδαζε με την ψυχή της. Ο Γιώργος είχε πιει λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο, πήρε το μικρόφωνο του τραγουδιστή και έκανε σχεδόν ένα ολοκληρωμένο λαϊκό πρόγραμμα με ένα μαγαζί όρθιο να κρέμεται από την επόμενη μουσική επιλογή του. Εκείνη η νύχτα κράτησε μέχρι το πρωί και έμελλε να σημαδέψει τη ζωή του και να της αλλάξει πορεία. Πλέον είχε πάρει την απόφαση του. Όχι στο νυστέρι, ναι στο μικρόφωνο, αλλά δεν παράτησε τις σπουδές του. Το 1998 παίρνει το πτυχίο του & επιστρέφει!

Με τον ερχομό του κορνιζώνει το πτυχίο του και κυκλοφορεί, έχοντας πάντα στο πλάι του τον Πάνο Φαλάρα από τη Sony music, ένα single με τίτλο “Γενικώς”.

Παράλληλα ο Γιώργος μετακομίζει μόνιμα πια στην Αθήνα και ξεκινά εμφανίσεις στο “Apollon Palace” στο πλάι του Αντώνη Ρέμου, της Νατάσσας Θεοδωρίδου και του Στέλιου Διονυσίου. Το 2000 ο Γιώργος αποχωρεί από την Sony και εισχωρεί στο δυναμικό της τότε νεοσύστατης Nitro music!

Την ίδια χρονιά ο Γιώργος για βρίσκεται στον “Απόλλωνα” στο πλάι του Αντώνη Ρέμου και του Σάκη Ρουβά και παράλληλα προετοιμάζει τον πρώτο του ολοκληρωμένο, προσωπικό δίσκο με παραγωγό τον άνθρωπο που τον εμπιστεύθηκε, τον Πάνο Φαλάρα… Τον Μάρτιο του 2001 κυκλοφορεί το “Αν ήμουνα παλιόπαιδο”, το πρώτο cd του.

Το τραγούδι “Με χαλάει” γίνεται hit και η αναγνώριση του Γιώργου είναι πλέον μεγάλη…!

Ο Γιώργος δεν μπορεί να πιστέψει τις ουρές που σχηματίζονται καθημερινά έξω από το Romeo όπου εμφανίζεται μαζί με την Έλλη Κοκκίνου. Το σύνθημα “Πάμε Τσαλίκη” ηχούσε χωρίς υπερβολές σε κάθε γωνιά της πόλης. Το Romeo έγινε το μαγαζί από πού πέρασε όλη η Αθήνα. Όλοι ήθελαν να βρεθούν στα τραπέζια του μαγαζιού…

Ήταν το καλοκαίρι των μεγάλων αλλαγών, της μετάβασης στην επωνυμία. Ήταν το καλοκαίρι της καθιέρωσης! Συμμετέχει επίσης με πλήρη επιτυχία στους “10 μικρούς Μήτσους” του Λάκη Λαζόπουλου. Ο κόσμος και οι κριτικοί εντυπωσιάζονται. Στις 3 Δεκεμβρίου ο Γιώργος κρατάει στα χέρια του τον πρώτο του χρυσό δίσκο και η συγκίνηση είναι μεγάλη. Είναι ο αδιαφιλονίκητος κατακτητής του τίτλου “πρόσωπο της χρονιάς 2001”.

16 Απριλίου στην απονομή των μουσικών βραβείων “ΑΡΙΩΝ 2002” που διοργάνωσε το MEGA, ο Γιώργος ανεβαίνει στην σκηνή να παραλάβει το βραβείο “ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ 2001”! Ντυμένος στα λευκά και πολύ συγκινημένος κατόρθωσε να πει δυο λόγια… Ο κόσμος, οι συνάδελφοί του και οι fans τον αποθέωσαν! “Για σένα ξενυχτάω!” είναι ο τίτλος του δεύτερου cd του, που κυκλοφορεί από την Nitro music.

Παραγωγός του και πάλι ο Πάνος Φαλάρας, ο βετεράνος των επιτυχιών. Τα περισσότερα από τα 14 τραγούδια παίζονται συνεχώς στα ραδιόφωνα όλη της χώρας, ο δίσκος είναι ήδη χρυσός.

Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί μια επιτυχημένη φωτογράφιση του Γιώργου μέσα από περιοδικού NITRO, το οποίο είναι το μοναδικό Ελληνικό περιοδικό για το οποίο φωτογραφήθηκε αποκλειστικά η μαύρη γαζέλα του modeling στην αγκαλιά του δικού μας Γιώργου Τσαλίκη. Το εξώφυλλο που συζητήθηκε όσο κανένα άλλο.

Την ίδια χρονιά παντρεύεται την εκλεκτή της καρδιάς του, Δώρα! Ο γάμος προφυλαγμένος από κάμερες και παπαράτσι γίνεται σε ανοιχτό οικογενειακό και φιλικό κύκλο και χωρίς πρόθεση γίνεται το γεγονός του χειμώνα.

Στη συνέχεια ξεκινά τις επιτυχημένες εμφανίσεις του με την Καίτη Γαρμπή στο ν “Απόλλωνα”. Πολλοί δεν ήταν σίγουροι αν μπορεί να σταθεί ως πρώτο όνομα στη μεγάλη πίστα…Ο κόσμος όμως που τον αποθέωνε για 5 μήνες και χόρευε μαζί του μέχρι τις 6 το πρωί σε μια δύσκολη νυχτερινή χρονιά ήταν η καλύτερη απάντηση στους δύσπιστους.

Το ντουέτο του με τη Γαρμπή, “Θα Μείνει Μεταξύ Μας” έρχεται πρώτο στις καρδιές του κόσμου από όλα τα ντουέτα της χρονιάς!

Τα Χριστούγεννα του 2002 κυκλοφορεί το single, το “Μια Χαρά”.

Ένα αισιόδοξο κομμάτι που γίνεται ραδιοφωνική επιτυχία και το single αμέσως χρυσό. Τον Απρίλιο του 2003 κυκλοφορεί το cd-single “Θέλω να ονειρεύομαι μαζί σου”, το οποίο γίνεται γρήγορα πλατινένιο!

Στις 10 Μαΐου ξεκινά την πρώτη του περιοδεία στην Ελλάδα με τη φιλανθρωπική συναυλία στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ της Γλυφάδας. Η συναυλία δόθηκε από κοινού με τον οργανισμό “Μαζί για το παιδί”! Πάνω από 4.500 άτομα κατέκλυσαν το γήπεδο.

Ήταν ό,τι πιο καλό και επιτυχημένο για να ξεκινήσει η περιοδεία του στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι του 2003 τον συναντάμε από τις 3 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου στην Θεσσαλονίκη μαζί με τους ΟΝΕ, όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά, στο “ΠΟΛΙΤΕΙΑ”.

Τον Σεπτέμβριο του 2003 ο Γιώργος γίνεται για πρώτη φορά μπαμπάς! Γεννιέται ο γιος του και έτσι αποκτά καινούργιες προτεραιότητες. Νοέμβριος 2003, κυκλοφορεί η τρίτη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο “Έκανα τη νύχτα μέρα” και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έγινε χρυσή!

Παράλληλα, ξεκινάει τις εμφανίσεις του στο FEVER μαζί με τον Σάκη Ρουβά και τους ONE με τεράστια επιτυχία! Την άνοιξη του 2004 ο Γιώργος ντύνεται αεροπόρος, αφού καλείται να υπηρετήσει την μαμά πατρίδα! Τον Οκτώβριο του 2004 κυκλοφορεί η τέταρτη δισκογραφική του δουλειά με τίτλο “Ο τέλειος άντρας”!

Το ομότιτλο κομμάτι έγινε με την πρώτη του κιόλας μετάδοση μεγάλη επιτυχία! Παράλληλα, ο Γιώργος ξεκίνησε τις χειμερινές του εμφανίσεις μαζί με την Έλλη Κοκκίνου και τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου στο “Οδός Πειραιώς 130”.

Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί από την Universal Music ο νέος του δίσκος με τίτλο “Πυρετός”! Τη μουσική έχει γράψει ο Κώστας Μηλιωτάκης και τους στίχους η Ναταλία Γερμανού, ο Νίκος Σαρρής, ο Δημήτρης Τσάφας, η Ζωή Γρυπάρη και σε ένα τραγούδι ο ίδιος ο Γιώργος Τσαλίκης. Η αυλαία στο ραδιόφωνο άνοιξε με ένα τραγούδι έκπληξη, μια τρυφερή μπαλάντα, κάτι τελείως διαφορετικό, ίσως κάποιος, θα μπορούσε να πει, ακόμη και ανατρεπτικό.

Η μπαλάντα αυτή που αμέσως αγαπήθηκε είχε τίτλο “Τα πλήκτρα του κορμιού σου”.

Ακολουθεί το τραγούδι “Αλυσίδα”, ένα τραγούδι που ξεχειλίζει από ζωντάνια, κέφι, διάθεση για χορό που κάνει την εμφάνιση του και ξετρελαίνει τον κόσμο.

Το 2005 ύστερα από πρόταση του δημάρχου Πειραιά καλωσορίζει το νέο έτος με μια μεγάλη συναυλία στη πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και τη συμμετοχή 25000 πολιτών. Αμέσως μετά τη λήξη των εμφανίσεων στο Studio Πειραιώς 130 το ίδιο σχήμα παρουσιάζει το πρόγραμμα του στο νυχτερινό κέντρο της συμπρωτεύουσας Βoom. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Romeo Reloaded με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και τη Χρύσπα.

Επίσης ο αντικαρκινικός σύλλογος Ελλάδoς του ζητάει ως φύση αισιόδοξο άτομο να γίνει πρεσβευτής της μεγάλης διαφημιστικής εκστρατείας για την πρόληψη του καρκίνου.

Τον Ιούνιο στα Mad Video Music Awards παραλαμβάνει το βραβείο για το “Καλύτερο video clip ντουέτο” για το ντουέτο του “Bye bye” με την Έλλη Κόκκινου και παρουσιάζει ένα νέο remix μιας επιτυχίας του, το “Δυναμίτης”. Ακόμα, δέχεται πρόταση από την Walt Disney Productions να χαρίσει τη φωνή του στον βασικό ήρωα της νέας animation ταινίας της, “Little Chicken” (“Το κοτοπουλάκι”) και ερμηνεύει και το soundtrack της ταινίας, το οποίο κυκλοφορεί και σε cd.

Τον ίδιο χρόνο, στις 8 Νοεμβρίου γεννιέται ο δεύτερος γιος του, ο Χάρης. Στις 18 του ίδιου μήνα παίρνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο θρυλικό μιούζικαλ ” Πυρετός το Σαββατόβραδο”. Είναι η πρώτη φορά που ένας Έλληνας τραγουδιστής πρωταγωνιστεί σε διεθνή υπερπαραγωγή.

2006: Στις 21 Απριλίου τελειώνει το μιούζικαλ το οποίο αποσπά της καλύτερες κριτικές από κοινό και κριτικούς. Ακόμη, το εθνικό ινστιτούτο μεταφορών τον επιλέγει μέσα από Έλληνες καλλιτέχνες να γίνει το βασικό πρόσωπο της καμπάνιας για ασφαλή οδήγηση μιας και είναι

2006 και ο Γιώργος κυκλοφορεί ένα cd με Best Of & καινούρια κομμάτια, ανάμεσά τους το τραγούδι ”Αγάπη αχάριστή’ που σημειώνει μεγάλη επιτυχία!

Το 2007 κυκλοφορεί το άλμπουμ ”Ένοχα βράδια”. Παράλληλα, συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις του στα νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας.

Το 2009 κυκλοφορεί το single ”Πάρα πολύ” που με την πρώτη του ραδιοφωνική μετάδοση γίνεται αμέσως αγαπητό από το κοινό.

Επίσης λίγους μήνες αργότερα κυκλοφορεί το τραγούδι ” Στα πατώματα”!

2010 και ο Γιώργος συνεργάζεται με τους Master Tempo στην μεγάλη επιτυχία ”Τα περαστικά μου” που ακούγεται παντού!

Η συνταγή της επιτυχίας χρησιμοποιείται & στην επόμενη συνεργασία του Γιώργου με τους Master Tempo στο τραγούδι ”Πάρτο Απόφαση”!

Το 2011 ο Γιώργος Τσαλίκης επιλέγει να μοιραστεί την πίστα με την Χρύσπα, τον Κυριάκο Κυανό και τον Σάκη Αρσενίου στο Caramela από τον Οκτώβρη μέχρι το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου, όπου και ξεκινάει την καλοκαιρινή του περιοδεία. Μια άκρως επιτυχημένη συνταγή διασκέδασης την οποία επαναλαμβάνει ύστερα από την καλοκαιρινή περιοδεία του σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, η οποία ολοκληρώνεται με μεγάλη επιτυχία.

Έτσι, ο Γιώργος Τσαλίκης έρχεται για δεύτερη χρονιά, από τον Σεπτέμβρη του 2012, σε μια σεζόν-μαραθώνιο πλέον, να συνεχίζει τις από κοινού εμφανίσεις του παρέα με τη Χρύσπα, τον Κυριάκο Κυανό και τον Σάκη Αρσενίου στη σκηνή του Caramela Live! Φαίνεται να έχει ταιριάξει απόλυτα ο χαρακτήρας του με τη νοοτροπία του Caramela!

Η ζωή του σήμερα, όπως και ο ίδιος δηλώνει, έχει αλλάξει, έχοντας πλέον τρία παιδιά, αλλά δεν τον κουράζει καθόλου αυτό. Αντίθετα λατρεύει να ασχολείται ο ίδιος μαζί τους και γι’ αυτό το λόγο δεν έχει προσωπική νταντά

Η πιο κεφάτη νεανική παρέα ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2012 με εκρηκτική διάθεση και πολλά νέα τραγούδια!

Ένα άκρως χορευτικό κομμάτι που ξεσηκώνει το κοινό του μαγαζιού! Λίγους μήνες αργότερα κυκλοφορεί την μπαλάντα “Αν ήσουν αγάπη” θέλοντας να δώσει στο κοινό του κάτι διαφορετικό.

Παράλληλα κυκλοφορεί και το νέο του hit με τίτλο ”Πανικός”!

Νέα singles:

Γενάρης 2012: Ξέχνα τα παλιά (συνεργασία του τραγουδιστή με Master Tempo και Κωνσταντίνο Παντζή)

Μάιος 2012: “Κόκκινη” (Ο Γιώργος συνεργάζεται για πρώτη φορά με τους καταξιωμένους δημιουργούς Θάνο Παπανικόλαου και Βασίλη Γαβριηλίδη και η εκρηκτική χημεία τους δημιουργεί το απόλυτο smash hit!!)

Σεπτέμβρης 2012: “Κοίταξέ με φεύγω” (Η κυκλοφορία του νέου του single συνδυάζεται άψογα με την έναρξη των εμφανίσεών του για μια ακόμη σεζόν στο Caramela Live)

Το 2013 κυκλοφορεί μια σειρά από επιτυχημένα singles, τα “Δεν σου κάνω τον Άγιο”, “Θα στα χώνω”, “Απαγορευμένο 1”, “Θέλεις πόλεμο”, “Απαγορευμένο 2” και το πιο πρόσφατο “Απαγορευμένο 3”.

Το 2014 είναι μια χρονιά που επιφυλάσσει ακόμη περισσότερες επιτυχίες για το Γιώργο Τσαλίκη, ορισμένες από αυτές σε συνεργασία με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες.

… όπως το “Θα γυρίσει ο τροχός” με τον Νίκο Ζωιδάκη.

… αλλά και το ντουέτο του με έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους stars των Βαλκανίων, τον Azis, για το τραγούδι “Estar Loco”

Το 2015 ο Γιώργος Τσαλίκης μας παρουσίασε ένα διαφορετικό κομμάτι, το “Που είναι καρδιά”, διαφορετικό από όσα είχαμε δει από ‘κείνον μέχρι τότε. Για το video clip του συνεργάστηκε με τον Sherif Francis για πρώτη φορά.

Μετά από αυτό σειρά είχαν… κι άλλα ντουέτα! Αρχικά με τη Γωγώ Τσαμπά το πολύ αγαπημένο “Βοήθα Παναγιά”.

Ενώ στη συνέχεια μία ακόμη super international συνεργασία με τον διεθνούς φήμης star Mohombi. Το “Ole” μας ξεσήκωσε το καλοκαίρι του 2015 και το αγαπήσαμε ιδιαίτερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές του καλοκαιριού ο Γιώργος Τσαλίκης ολοκλήρωσε ένα μεγάλο tour σε Αμερική και Καναδά με πολλούς σταθμούς και μεγάλη επιτυχία.

Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε το… “Απαγορευμένο 3”.

Ενώ στα τέλη του Σεπτέμβρη του 2015 ανακοινώθηκε η δισκογραφική μεταγραφή του Γιώργου Τσαλίκη στη Spin Records. Η Gabi Music βρήκε νέο σπίτι κι ο Γιώργος Τσαλίκης νέα οικογένεια. Μάλιστα, η νέα κυκλοφορία του έγινε σχεδόν αμέσως μετά την ανακοίνωση της μεταγραφής του. “Ζήσε μόνο το ταξίδι” λέγεται το νέο τραγούδι του, σε μουσική Κ. Παντζή & Μ. Ψιμόπουλου και στίχους της Β. Γεροθόδωρου.

Ο χειμώνας του 2016 τον βρίσκει ξανά στο Caramela, παρέα με τον Κυριάκο Κυανό, την Χριστίνα Κολέτσα και τους Knock Out ενώ ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο του δίσκο.

Μερικά από τα γνωστότερα τραγούδια του:

Το 2017 ο Γιώργος Τσαλίκης κυκλοφορεί ακόμα μία επιτυχία με τίτλο “Λεκές”.

Ακολουθούν οι εμφανίσεις στο 4711, σε Αθήνα και Μύκονο.

2019 και ο τραγουδιστής θα αφήσει για λίγο στην άκρη τις πίστες για να ασχοληθεί με τα κοινά, καθώς αναλαμβάνει καθήκοντα αντιδημάρχου Πολιτισμού και Κέντρων Φιλίας στον δήμο Περιστερίου. Ο ίδιος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ανοίγει ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή του σε δύο σημαντικούς τομείς «γεμάτους δημιουργία και ευαισθησία».

Το 2020 ο αγαπημένος καλλιτέχνης γιορτάζει τα 20 του χρόνια στη δισκογραφία και κυκλοφορεί -από τη Heaven Music πλέον- τη διασκευή της επιτυχίας “Το Κομμένο Μου Τσιγάρο¨.

Δισκογραφία

Albums

Αν ήμουνα παλιόπαιδο (Universal Music, 2001) χρυσός

Για σένα ξενυχτάω (Universal Music, 2002) χρυσός

Έκανα την νύχτα μέρα (Universal Music, 2003) χρυσός

Ο τέλειος άντρας (Universal Music, 2004)

Πυρετός (Universal Music, 2005)

Αγάπη Αχάριστη (Universal Music, 2006)

Τσαλίκης live (Universal Music, 2006)

Ένοχα βράδια (Universal Music, 2007)

10 χρόνια: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες + 3 νέα τραγούδια (Universal Music,2010)

Στο υπογράφω (Παπαπολιτικά, 2012) 3 φορές πλατινένιος

Θα Θα γυρίσει ο τροχός (GABI Music, 2014) ft. Νίκος Ζωιδάκης

Κρυφτό (GABI Music, 2016)

Singles

Γιώργος Τσαλίκης (cd single, 1999)

Hitmix (cd single, 2001)

Μια Χαρά (cd single, 2001)

Θέλω να ονειρεύομαι μαζί σου (cd single, 2003) πλατινένιο

Δεν Υπάρχουν Αντίο Στο Δρόμο Μας (cd single, 2004)

Αγάπη Αχάριστη (cd single, 2006)

Chicken Little – Και τι έγινε (One Little) (single Universal Music, 2006)

Τα καλύτερα έρχονται (single Universal Music, 2009)

Πάρα Πολύ(cd-single,Cobalt Music, 2009)

Στα πατώματα (single Universal Music, 2009)

Τα περαστικά μου (single Universal Music, 2009) ft Master Tempo

Πάρ’ το απόφαση (single Universal Music, 2009) ft Master Tempo

Απαραίτητη (single Universal Music, 2010)

Αν ήσουν αγάπη (single, 2011)

Πανικός (single, 2011)

Ξέχνα τα παλιά’ (single, 2011)

Κόκκινη (single, 2012)

Κοίταξε με φεύγω (single, 2012)

Στο υπογράφω (single, 2012)

Δεν σου κάνω τον Άγιο (Universal Music, single, 2013)

Απαγορευμένο (Universal, single, 2013)

Θα στα χώνω(GABI Music, 2013)

SOS (GABI Music, 2013)

Θέλεις Πόλεμο (GABI Music, 2013)

Απαγορευμένο 2 (GABI Music, 2013)

Είμαι μια χαρά (GABI Music, 2013)

Free (GABI Music, 2013) ft. Gabi

Σπάστε τα όλα (GABI Music, 2014)

Τα σπάμε μια χαρά (GABI Music, 2014) ft. Tus

Άγιο με θέλεις ή αμαρτωλό (GABI Music, 2014)

Στην ευχή στο καλό (GABI Music, 2014)

Παίρνω την ευθύνη (GABI Music, 2014) ft. Rec

Θα γυρίσει ο τροχός (GABI Music, 2014) ft. Νίκος Ζωιδάκης

Να σε ζηλεύουν πιο καλά (GABI Music, 2014) ft. Καίτη Γαρμπή

Estar Loco (GABI Music, 2014) ft Azis

Το ραβασάκι (GABI Music, 2014)

Θα με τρελαίνεις (GABI Music, 2014) ft. Άννα Ηρακλέους

Που είναι η καρδιά (GABI Music, 2015)

Βοήθα Παναγία (GABI Music, 2015) ft. Γωγώ Τσάμπα

Απαγορευμένο 3 (GABI Music, 2015)

Βοήθα Παναγία (GABI Music, 2015)

Ζήσε μόνο το ταξίδι (GABI Music, 2015)

Φοβάσαι ρε (Βγαίνω πίνω) (Spin Records/GABI Music, 2015) ft. Σταμάτης Γονίδης

Το μαγαζί (GABI Music, 2016) ft. Δημήτρης Γιώτης

Περάσαμε τόσα πολλά (GABI Music, 2016)

Χαϊδεμένο (GABI Music, 2016)

Μέχρι το ξημέρωμα (GABI Music, 2016)

Δεν είμαι καλά (GABI Music, 2016) ft. 2J

12 τσιγάρα (GABI Music, 2016)

Somebody what i used to know (GABI Music, 2016) ft. Nikolas Fasano & Jazzy Jo

Για μια καψούρα ζω (GABI Music, 2016) ft. Knock Out

Ανόητος (GABI Music, 2016)

Λεκές (GABI Music, 2017)

Ο γιατρός (GABI Music, 2017)

Σαντορίνη Ομόνοια (GABI Music, 2017)

Ο τρελός (Epic Music/Minos-Emi 2018)

Ανατροπή (Epic Music/Minos-Emi 2018)

Πάλι καλά (Epic Music/Minos-Emi 2019)

Χωρίς Εσένα (GABI Music/Digital Ray Records 2019)

Το Κομμένο Μου Τσιγάρο (Heaven Music 2020)

Επιμέλεια-Προσαρμογή: Ελεάννα Καπάνταη

Πηγές: www.mygreek.fm, ishow.gr, wikipedia