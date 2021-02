Gian | Δείτε και ακούστε δύο μοναδικά covers της εντυπωσιακής pop τραγουδίστριας!

Η Gian, την οποία γνωρίσαμε μέσα από το 1ο προσωπικό της single “Hola California” σε συνεργασία με τον Dj Paco και τον Slogan, λίγο πριν την κυκλοφορία του δεύτερου single της παρουσιάζει δύο μοναδικά covers στο κανάλι της στο YouTube.

Πρόκειται για την πρόσφατη επιτυχία του JONY “Love Your Voice” που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα στη χώρα μας, αλλά και το “By Any Means” της Jorja Smith που ξεχωρίζει λόγω του κοινωνικού μηνύματος του.

Τη σκηνοθεσία στα music videos ανέλαβε ο Βασίλης Καγκελάρης, ενώ την ηχογράφησή τους επιμελήθηκε ο Dj PaCo.

Η ανερχόμενη pop τραγουδίστρια βρίσκεται αυτήν την περίοδο στο studio ολοκληρώνοντας την ηχογράφηση του upcoming single της που θα κυκλοφορήσει από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Post Views: 35