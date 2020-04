Δείτε τα πρώτα videos που “ανέβηκαν” στο Youtube!

Το Youtube είναι ο χώρος αναπαραγωγής και κοινοποίησης videos, κυρίως από μεμονωμένα άτομα, αλλά και από πολυεθνικές ενημέρωσης, όπως τα BBC, CBS, Vevo και Hulu. Όλοι μας το χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά κατά κύριο λόγο για να διασκεδάσουμε (μουσικά videos). Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν βασικές λεπτομέρειες γι’ αυτό, παρά της χρήσης που του κάνουν. Για την ιστορία, λοιπόν, το Youtube δημιουργήθηκε το 2005 (7 χρόνια μετά την Google) και συγκεκριμένα στις 14 Φλεβάρη από τους Steve Chen, Chad Hurley και Jawed Karim. Η έδρα της είναι στην California, όπως ακριβώς και της Google, ενώ τον Νοεμβρίο του 2006 αγοράστηκε από την δεύτερη για $1,6 δισεκατομμύρια (εγώ θα το πούλαγα περισσότερα).

Πέρα από αυτά, το Youtube όπως προανέφερα χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατομμύρια κόσμο, ο οποίος είτε αναπαράγει τα ήδη υπάρχοντα videos, είτε ανεβάζει νέα για σκοπούς προώθησης, διασκέδασης, ενημέρωσης, παροχής πληροφοριών ή και για να μοιραστεί προσωπικές του στιγμές με όλο τον κόσμο.

Εσύ, όμως, γνώριζες ποια είναι τα πρώτα videos που ανέβηκαν στο Youtube; Αν είσαι internet-άκιας πιθανόν να γνωρίζεις. Για εσένα, όμως, που σίγουρα δεν έχεις ιδέα, εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τα πρώτα videos που “έπεσαν” στον αγαπημένο μας ιστότοπο και μην νομίζεις πως πρόκειται για κάποιο μουσικό video ή έγινε παραχώρηση από κάποια διασημότητα.

Δες και θα καταλάβεις…

Ο Jawed Karim, λοιπόν, στις 23 Απριλίου αποφάσισε να “ανεβάσει” το πρώτο video στην επιχείρησή του. Μία μέρα πήγε στον Ζωολογικό Κήπο του San Diego και θέλησε να μοιραστεί την εμπειρία του με το ευρύ κοινό. Κάπως έτσι έγινε η πρώτη απόπειρα.

Οι τούμπες, τα ατυχήματα και κάθε αστείο κατά τα άλλα σκηνικό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα θέματα που μας παρουσιάζονται μέσα από τοYoutube. Η αρχή έγινε στις 23 Απριλίου και από τότε έχουμε περάσει άπειρες ώρες ασταμάτητου χαζολογήματος και γέλιου μπροστά στις μικρές μας οθόνες παρακολουθώντας αντίστοιχα συμβάντα.

Το τρίτο video ανέβηκε στον ιστότοπο την δεύτερη ημέρα λειτουργίας του, δηλαδή στις 24 Απριλίου. Μία παρέα φίλων σκέφτηκαν να δοκιμάσουν τις μαγειρικές τους ικανότητες και να δουν πως είναι να γίνεται ένα φαγητό flambé. Αφού είχαν την τύχη να μην γίνουν και οι ίδιοι κάτι ανάλογο, παρακολουθήστε το “ευφυέστατο” τρίτο video στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Σειρά έχουν δύο τύποι από την Κίνα και οι παρωδίες ξεκινούν. Οι Backstreet Boys εκείνη την εποχή βρίσκονταν ακόμα στο επίκεντρο της προσοχής του κοινού. Έτσι, οι δύο φίλοι αποφάσισαν να διακωμωδήσουν για λίγο το διάσημο συγκρότημα και την σκυτάλη έδωσαν σε χιλιάδες (ας μην πω εκατομμύρια και υπερβάλω) κόσμο που ακολούθησε τα βήματά τους στις παρωδίες.

“Tell me why” λοιπόν… (Το παιδάκι πίσω πραγματικά δεν ξέρω τι ρόλο έχει…)

Τέλος, από την λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει και το πρώτο μουσικό video που είχαμε την χαρά να απολαύσουμε μέσα από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Ο Rick Astley, λοιπόν, μας παρουσίασε το “Never gonna give you up” κι αυτό καθόρισε την εξέλιξη του Youtube. Έκτοτε, επίσημα singles και video clips, αλλά κι ανεπίσημα τραγούδια κάθε είδους κάνουν την εμφάνισή τους καθημερινά, με απώτερο σκοπό την προώθηση της δουλειάς του εκάστοτε καλλιτέχνη. Θα μπορούσαμε να πούμε πως το Youtube αποτελεί μία μουσική βιομηχανία από μόνο του που συνεχώς ακμάζει.

Κάπως έτσι έγινε αρχή και η συνέχεια είναι αυτή που γνωρίζουμε σήμερα. Οι βάσεις τέθηκαν το 2005 και από τότε ακολουθήθηκε η συγκεκριμένη γραμμή με ποικίλου περιεχομένου videos για κάθε προτίμηση.

Σίγουρα έχουμε πολλά ακόμα να δούμε στο Youtube…