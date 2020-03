Dark: An Immersive Techno Experience| Οι DK παρουσιάζουν το πρώτο τους EP στο Ρομάντσο με ένα ξεχωριστό event!

Το ‘Dark’ είναι ένα event που συνδυάζει την μόδα με την ηλεκτρονική μουσική και σηματοδοτεί την κυκλοφορία του πρώτου EP των DK.

Οι DK έχοντας παίξει στα μεγαλύτερα clubs του Λονδίνου και με ήδη δυο επιτυχημένα single στον χώρο της avant-garde techno μουσικής, φέρνουν τον ήχο τους στην γενέτειρά πόλη τους, αυτή την Παρασκευή 13 Μαρτίου στον δημιουργικό πολυχώρο του Ρομάντσο.

Σκοτεινά techno beats που συνοδεύονται από live τσέλο, φέρνουν τόσο κλασικές όσο και σημερινές επιρροές και ορίζουν τον ήχο των DK και του καινούργιου τους υλικού που θα παρουσιάσουν στο event!

Ο αρχιτεκτονικά δομημένος ήχος, το δυναμικό catwalk που μαρκάρει τις νότες με κινήσεις και η παρουσία διάσημων προσκεκλημένων, είναι τα στοιχεία που θα κάνει το ‘Dark’ ένα event που θα συζητηθεί.

Μην χάσετε το Αfter-party που θα ακολουθήσει, με gigs από τους DK και διάσημους DJ της techno σκηνής, από το Λονδίνο και το Βερολίνο.

Be There. Chase the light in the ‘DARK’.

Παρασκευή, 13.3.2020

20:30

είσοδος ελεύθερη

RSVP for Guest list IG @dk.officialmusic