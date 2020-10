Daphne Lawrence – “How Deep Is Your Love” | Εντυπωσιάζει με ακόμα ένα της cover!

Η Daphne Lawrence, η νέα, ταλαντούχα τραγουδίστρια και δημιουργός, μας συστήθηκε πριν λίγο καιρό με το “Lonely” και το “Sauce” .

Μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram αλλά και το κανάλι της στο YouTube εδώ και καιρό μας έχει χαρίσει πολλά covers σε γνωστά ελληνικά και ξένα τραγούδια διαφόρων ειδών, δείχνοντας έτσι το εύρος των φωνητικών δυνατοτήτων της.

Μετά το “Sari” που έφτασε σε λίγες μέρες τα 120.000 views, η Daphne μας παρουσιάζει το mega hit του Calvin Harris “How Deep Is Your Love”!

Η νεαρή τραγουδίστρια και songwriter γράφει ασταμάτητα νέα κομμάτια για την ίδια αλλά και άλλους καλλιτέχνες και της αρέσει να πειραματίζεται με ποικίλα είδη μουσικής, ενώ πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησαν 2 κομμάτια που έγραψε για την Tamta, το “Hold On” και το “On The Run”.