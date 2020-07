Daphne Lawrence | Παρουσιάζει το νέο της single με τίτλο “Sauce”!

Η Daphne Lawrence, που μας συστήθηκε πριν λίγο καιρό με το debut single της “Lonely”, κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι και μας εκπλήσσει!

Η νεαρή ταλαντούχα τραγουδίστρια και δημιουργός παρουσιάζει το “Sauce”, ένα reggaeton/trap κομμάτι και μας δείχνει μία διαφορετική πτυχή της καλλιτεχνικής της προσωπικότητας.

Το “Sauce” είναι μια ιδιαίτερη μουσική πρόταση από την πολυτάλαντη Daphne σε μουσική της ίδιας σε συνεργασία με τους Boombamontana και στίχους εξ’ ολοκλήρου δικούς της, ενώ την παραγωγή ανέλαβε ο Issy Beats. Πρόσφατα, η Daphne υπέγραψε σαν δημιουργός το νέο single της Κρυσταλλίας “Me Gusta”, καθώς και δύο κομμάτια (Hold On, On The Run) στο νέο αγγλόφωνο EP της Tamta.

Κυκλοφορεί από την Kiwibash.