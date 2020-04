“Dance With The Tsiodras”: Ο Σωτήρης Τσιόδρας έγινε το πιο viral τραγούδι των ημερών!

Κι όμως… ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας, ο άνθρωπος που σύσσωμη η Ελλάδα ακούει καθημερινά στις έξι το απόγευμα για να ενημερωθεί για τις εξελίξεις που αφορούν την πανδημία του κορωνοϊού στη χώρα μας, έγινε τραγούδι… στο πιο viral στιγμιότυπο της χρονιάς!

Ο Αλέξανδρος Χαριζάνης, ηθοποιός και stand up comedian, έφτιαξε και δημοσίευσε το remix στο διαδίκτυο, το κοινό ανταποκρίθηκε μαζικά κάνοντάς το viral μέσα σε λίγα λεπτά και τώρα όλοι μιλούν για το επικό… “Dance With The Tsiodras”.

Ο δημιουργός του remix έγραψε γι’ αυτό στο instagram:

“Μετά από τόσες ημέρες βαρεμάρας και χωρίς κανένα λόγο, έφτιαξα αυτό το rmx που οκ, δεν βγάζει καν νόημα, αλλά για να μην αρχίσω να μιλάω στο ταβάνι, ό,τι βγαίνει καλό είναι”

Όπως θα καταλάβατε, πρόκειται για διασκευή του πασίγνωστου “Dance with the Devil”.