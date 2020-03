Billie Eilish | Το «bad guy» είναι το single με τις υψηλότερες πωλήσεις για το 2019!

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Digital Singles Chart της IFPI, τη μοναδική κατάταξη που καταγράφει με ακρίβεια την κατανάλωση μουσική στις ψηφιακές πλατφόρμες σε παγκόσμια βάση, το «bad guy» της Billie Eilish είναι το single με τις υψηλότερες πωλήσεις παγκοσμίως για το 2019.

Το τραγούδι συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ Billie Eilish, «WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?» που κυκλοφόρησε στις 29 Μαρτίου 2019.

Η επιτυχία της Billie Eilish αναδείχθηκε επίσης το δεύτερο τραγούδι με τα περισσότερα streams στο Spotify για το 2019, ενώ σύμφωνα με το Shazam ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες αναζητήσεις στην πλατφόρμα για την περασμένη χρονιά.

Επιπλέον, το «bad guy» απέσπασε στα φετινά Grammy τα βραβεία για την «Ηχογράφηση της Χρονιάς» και για το «Τραγούδι της Χρονιάς».