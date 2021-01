“Awake” | Η Τάμτα μεταμορφώνεται σε ιέρεια των Ταρώ στο νέο της video clip!

Στις 13 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε σχηματισμός Νέας Σελήνης στον Αιγόκερω και σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα και αλλαγές. Η ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου μουσικού video της Τάμτα είναι ένα σχεδόν τυχαίο γεγονός, όπως και ο συμβολισμός του Αιγόκερω που αποτελεί ένα από τα βασικά δημιουργικά στοιχεία του εγχειρήματος.

Μετά την οπτικοποίηση των τραγουδιών “Sex With Your Ex”, “YALA” και “Hold On”, o κύκλος κλείνει με το “Awake”, που αποτελεί μια από τις πιο ιδιαίτερες ρεπερτοριακές επιλογές από το ομότιτλο EP της Τάμτα που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company. Η συγκλονιστική ερμηνευτική μπαλάντα οπτικοποιήθηκε από τον Τηλέμαχο Αλεξίου. Με επιρροές από τον Werner Schroeter, τον Alejandro Jodorowsky, τον Jean Cocteau και την Vivienne Westwood, η Τάμτα μεταμορφώνεται σε μια ιέρεια που μέσα από τις κάρτες Ταρώ μας δείχνει το μονοπάτι προς την αγάπη και την αφύπνιση.

«I walked through the mirror into the abyss of the self,

and I gazed at the stars in the vast darkness, now I see me clearly… Capricornus»

Μπορεί τις τελευταίες μέρες όλοι να μιλούν για την εντυπωσιακή της εμφάνιση στη σκηνή του MadWalk και πιο συγκεκριμένα στο catwalk του Sotiris Georgiou σε μια άκρως επιβλητική και performance της επιτυχίας της “Hold On”, η ίδια όμως δεν φαίνεται να επαναπαύεται λεπτό.

Με αυτό το εσωτερικό τραγούδι γράφεται ο επίλογος του πολύ επιτυχημένου αγγλόφωνου EP και η ανατρεπτική Τάμτα, για άλλη μια φορά, μας αποδεικνύει ότι δεν σταματά να επανεφεύρει την εικόνα και τον καλλιτεχνικό εαυτό της, να εντυπωσιάζει και να μεταμορφώνεται.