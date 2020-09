Alicia Keys | Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο νέο της album με τίτλο “ALICIA”!

Η 15 φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα και παγκοσμίως γνωστή μουσικός Alicia Keys, μόλις κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο 7ο studio album της με τίτλο “ALICIA“, προσκαλώντας τον κόσμο να την ακολουθήσει σε ένα βαθύ, αισθησιακό και εσωτερικό ακουστικό ταξίδι. Το album, που αναδεικνύει τις πολλές πλευρές της Alicia αυτή την στιγμή στην ζωή της, περιλαμβάνει 15 tracks, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με τους Jill Scott, Khalid, Miguel, SnohAalegra, Tierra Whack, Sampha και Diamond Platinumz.

Από την κυκλοφορία του παρθενικού δίσκου της “Songs In A Minor” το 2001 μέχρι σήμερα, έχει καταγράψει πωλήσεις άνω των 65 εκατομμυρίων δίσκων και έχει δημιουργήσει ένα απαράμιλλο ρεπερτόριο επιτυχιών και επιτευγμάτων.

«Αυτός ο δίσκος έχει μία πολύ ιδιαίτερη ενέργεια! Συμβολίζει όλα αυτά που αγαπώ στην μουσική και στην τέχνη στην ζωή μου αυτή την στιγμή. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα συνδεθώ με ανθρώπους από όλο τον κόσμο μέσω αυτών των ήχων, των στίχων και των μελωδιών. Ονόμασα αυτό τον δίσκο ALICIA γιατί ένιωσα πιο πολύ ο εαυτός μου από ποτέ όταν ήμουν στο studio. Ένιωσα άνετα με όλες τις διαφορετικές πλευρές μου όσο το δημιουργούσα. Ελπίζω όλοι όσοι το ακούσουν να νιώσουν κι αυτοί ο πιο αληθινός εαυτός τους», σημείωσε χαρακτηριστικά η καλλιτέχνιδα.

Ο δίσκος αποτελεί συνοδευτικό κομμάτι του αυτοβιογραφικού βιβλίου “More Myself: A Journey” που κυκλοφόρησε το Μάρτιο από το νεοσύστατο εκδοτικό οίκο Flatiron Books της Oprah και εμφανίστηκε στην τρίτη των best-sellers των The New York Times.

Ακούστε ολόκληρο το album της Alicia Keys ΕΔΩ

ALICIA Tracklist:

1. Truth Without Love

2. Time Machine

3. Authors Of Forever

4. Wasted Energy (featuring Diamond Platinumz)

5. Underdog

6. 3 Hour Drive (featuring Sampha)

7. Me x 7 (featuring Tierra Whack)

8. Show Me Love (featuring Miguel)

9. So Done (featuring Khalid)

10. Gramercy Park

11. Love Looks Better

12. You Save Me (featuring Snoh Aalegra)

13. Jill Scott (featuring Jill Scott)

14. Perfect Way To Die

15. Good Job