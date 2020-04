Ακούστε 10+1 ξένα τραγούδια που αναφέρονται στον Ιησού

Το Πάσχα είναι μια από τις μεγαλύτερες μέρες της Χριστιανοσύνης κατά την οποία γιορτάζουμε την ανάσταση του Σωτήρα και τη διάβαση από το θάνατο στη ζωή. Το ίδιο το όνομα του Ιησού όμως, αλλά και του Θείου στάθηκε η αφορμή δημιουργίας τραγουδιών, πολλών εκ των οποίων ήδη γνωρίζουμε και αγαπάμε. Αγαπημένα συγκροτήματα και τραγουδιστές ερμηνεύουν στο όνομά του τραγούδια, τα οποία και συγκεντρώσαμε λόγω των Αγίων αυτών ημερών και σας τα παρουσιάζουμε..

Για δείτε:

Donna Summer – I Believe in Jesus

Kanye West – Jesus Walks

Depeche Mode – Personal Jesus

Morrissey – I have forgiven jesus

The Vaselines – Jesus Wants Me For A Sunbeam

Queen – Jesus

Jon Bon Jovi – Talk To Jesus

Carrie Underwood – Jesus, Take The Wheel

The Velvet Underground – Jesus

R.E.M. – Losing My Religion

Joan Osborne – One of Us