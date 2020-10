Χρήστος Χολίδης | Το νέο του single «Θα Γυρίζω» μόλις κυκλοφόρησε!

Ο Χρήστος Χολίδης, ένας από τους πιο γνήσιους και αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς του, επέστρεψε με ολοκαίνουργιο single!

Το λαϊκό mid-tempo «Θα Γυρίζω» σε μουσική του Τόνυ Μαυρίδη και σε στίχους του Δημήτρη Καραδήμου μόλις κυκλοφόρησε σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες από τη Minos EMI, a Universal Music Company, ενώ τις επόμενες μέρες θα είναι διαθέσιμο και στο YouTube μαζί με video clip, σε σκηνοθεσία του Άλεξ Κωνσταντινίδη.

Παράλληλα, ο ανατρεπτικός Χρήστος Χολίδης έκλεψε τις εντυπώσεις το περασμένο Σάββατο στην πρεμιέρα του Just The 2 Of Us, έχοντας στο πλευρό του την δημοφιλή ηθοποιό Παρθένα Χοροζίδου.

