Χρήστος Χολίδης | Επιστρέφει δισκογραφικά! Αυτό είναι το νέο του τραγούδι!

Ο Χρήστος Χολίδης, ένας από τους πιο γνήσιους και αγαπημένους καλλιτέχνες της γενιάς του, επιστρέφει με ολοκαίνουργιο single!

Το λαϊκό mid-tempo «Θα Γυρίζω», σε μουσική του Τόνυ Μαυρίδη και σε στίχους του Δημήτρη Καραδήμου, αποτελεί το πρώτο ολοκαίνουργιο τραγούδι του, περίπου ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του album «Αν Ακόμα Μ’ Αγαπάς».

Το single αναμένεται να κυκλοφορήσει σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, ενώ το τραγούδι θα είναι διαθέσιμο λίγες μέρες μετά και στο YouTube παράλληλα με την κυκλοφορία του επίσημου video clip του.

Παράλληλα, τον ανατρεπτικό Χρήστο Χολίδη θα απολαμβάνουμε από αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου και ως παίκτη στον 2ο κύκλο του show του Open TV «Just The 2 Of Us», έχοντας στο πλευρό του την δημοφιλή ηθοποιό Παρθένα Χοροζίδου.

«Θα γυρίζω μεθυσμένος ξημερώματα, απ’ τα στέκια που συχνάζαμε μαζί…»

Έρχεται από τη Minos EMI, a Universal Music Company.