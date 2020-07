Χρήστος Μάστορας | Τι απαντάει στα αρνητικά σχόλια για το music video του νέου τραγουδιού «Viktoria»;

Την απάντηση σου στα αρνητικά σχόλια που έγιναν για το music video του «Viktoria», του νέου τραγουδιού του συγκροτήματος ΜΕΛΙSSES με τον DJ Kas, έδωσε ο Χρήστος Μάστορας!

Tο «Viktoria», που κυκλοφορεί από την Panik Records, συνοδεύεται από ένα κινηματογραφικό music video, γεμάτο μυστήριο και αισθησιασμό, που «σκαρφάλωσε» αμέσως στις πρώτες θέσεις των τάσεων στο YouTube.

Απαντώντας στα αρνητικά σχόλια για το video, ο πολυτάλαντος frontman του συγκροτήματος έγραψε στο YouTube: «Οι MEΛΙSSES έχουν τραγουδήσει τα τελευταία 10 χρόνια με επιτυχία τα εξής τραγούδια: “Κρυφά”, “Έλεγες”, “Τίκι Τίκι” (έχει rap κουπλέ), “Όπως Εγώ” (rap κουπλέ από NiVo), “More Than That” (disco), “Lonely Heart”, “Κύμα”, “Όλα Μοιάζουν Καλοκαίρι”, “Δεν Με Νοιάζει”, “Είμαι Αλλού” (disco με autotune κουπλέ), “Ένα Λεπτό” (λαϊκό τραγούδι με Δημήτρη Μπάση), “Δεν Έχω Ιδέα”, “Μισή Καρδιά”, “Καίγομαι Και Σιγολιώνω” (παραδοσιακό τραγούδι), “Στην Καρδιά”, “Stand By Me Now” (EDM), “Γιατί”, “Μόνη Επιλογή” και πολλά άλλα, που όχι απλά δεν ανήκουν στο ίδιο “είδος” μουσικής, αλλά θα έλεγε κανείς ότι ένας καλλιτέχνης αποκλείεται να μπορεί να τα αγγίξει όλα ταυτόχρονα. Κι όμως, μετά από 10 χρόνια, είμαστε ακόμα εδώ… Προτείνω λοιπόν να τσιλάρετε, να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την “Viktoria” που είναι πολύ ερωτευμένη και το 2020 απελευθερωμένα και απενοχοποιημένα καυλωμένη (χαλαρώστε, είναι απλά μια λέξη), γιατί βαρεθήκαμε τον δεξιό συντηρητισμό και το αριστερό political correctness… Αααα και που ‘στε… Το τραγούδι αυτό, όπως όλα όσα έχουμε βγάλει, εκτός από τον “Κινέζο” (πλακίτσα), το αγαπώ, με τρελαίνει, με ανεβάζει και χαίρομαι που αρέσει και στους περισσότερους».