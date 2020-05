Το Just The 2 Of Us έρχεται με εκπλήξεις και ανατροπές αυτό το Σάββατο 9/5 στο OPEN!

13 δυναμικά ζευγάρια, ένας κοινός καλός σκοπός, απαιτητικές ερμηνείες που θα μας ξεσηκώσουν και θα μας ταξιδέψουν…

Μετά την πρώτη συγκινητική αποχώρηση το περασμένο Σάββατο, της Χριστίνας Παππά και του Κωνσταντίνου Φραντζή, τα ζευγάρια είναι πιο αποφασισμένα από κάθε άλλη φορά να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στη σκηνή του JUST THE 2 OF US.

13 ζευγάρια έχουν μείνει στο JUST THE 2 OF US και η αγωνία μεγαλώνει. Οι καλλιτέχνες θα δώσουν και αυτό το Σάββατο τον καλύτερό τους εαυτό για να διεκδικήσουν τη θέση τους στον διαγωνισμό.

Ποιοι θα κερδίσουν την κριτική επιτροπή και ποιοι θα μπορούσαν να τα είχαν πάει καλύτερα; Ποια σχόλια ίσως να στεναχωρήσουν τους παίχτες και ποια θα τους αναπτερώσουν το ηθικό; Ποιο ζευγάρι δεν θα καταφέρει να συνεχίσει το όμορφο αυτό ταξίδι;

Το φαντασμαγορικό διαγωνιστικό show τραγουδιού μας επιφυλάσσει και αυτό το Σαββατόβραδο πολλές εκπλήξεις και ανατροπές!

Ο παρουσιαστής του J2US, Νίκος Κοκλώνης, υπόσχεται απολαυστικές στιγμές, μαζί με την πιο ξεχωριστή παρέα της ελληνικής τηλεόρασης στη θέση της κριτικής επιτροπής, μια παρέα με μοναδική χημεία!

Η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής, παρακολουθούν την εξέλιξη των διαγωνιζόμενων κάθε εβδομάδα και βαθμολογούν τις ερμηνείες τους, ενώ το κοινό, μέσα από την εφαρμογή του OPEN για smart phones, έχει ψηφίσει τα ντουέτα που επιθυμεί να παραμείνουν στο show.

Κατεβάζοντας το app του OPEN, από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και την επόμενη Τρίτη οι τηλεθεατές μπορούν να δώσουν μέχρι και 5 ψήφους στο/στα αγαπημένο/αγαπημένα τους ζευγάρι/α, εντελώς δωρεάν.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των τηλεθεατών προσμετράται στο επόμενο σόου και βαραίνει ισότιμα στο τελικό αποτέλεσμα με τη βαθμολογία των κριτών για την ερμηνεία των διαγωνιζόμενων ζευγαριών.

Κάθε εβδομάδα, τα εκρηκτικά ντουέτα δίνουν μοναδικό παλμό στη σκηνή του JUST THE 2 OF US παρουσιάζοντας ιδιαίτερες εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών, για καλό σκοπό.

To JUST THE 2 OF US στηρίζει το νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για την αγορά θερμοκοιτίδων και το νοσοκομείο αναφοράς Σωτηρία για την αγορά αναλώσιμων και ιατροφαρμακευτικού υλικού με στόχο να ενισχύσει τους γιατρούς και νοσηλευτές, που την περίοδο της πανδημίας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον COVID-19.

J2US, αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου στις 21.00 στο OPEN

