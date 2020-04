«Το τραγούδι μας»: Το project – πρωτοβουλία του κύπριου στιχουργού Σταύρου Σταύρου!

Πόσες λέξεις χωράνε σε ένα τραγούδι; Πόση αγάπη χωράει σε ένα τραγούδι;

Το πρότζεκτ «Το τραγούδι μας» ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία του Κύπριου στιχουργού Σταύρου Σταύρου, με αφορμή την καινούρια μας καθημερινότητα στην εποχή του κορωνοϊού, που μας κρατάει όλους κλεισμένους στο σπίτι. Ο στιχουργός απηύθυνε μέσω Facebook πρόσκληση στους διαδικτυακούς του φίλους να απαντήσουν σε μια ανάρτησή του με μια λέξη της επιλογής τους. Σκοπός ήταν να γραφτεί μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο ένα τραγούδι το οποίο να περιλαμβάνει όλες αυτές τις λέξεις, αποδεικνύοντας ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε! Η ανταπόκριση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, αφού μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν πάνω από 200 λέξεις, τις οποίες ο στιχουργός μετέτρεψε σε τραγούδι! Με τη δημοσίευση των στίχων την επόμενη μέρα, διάφοροι συνθέτες τους μελοποίησαν, αναρτώντας την εκδοχή τους στις προσωπικές τους σελίδες . Ένας από αυτούς ήταν και ο νεαρός συνθέτης Νικόλας Σαββίδης. Και η «αλυσίδα» συνέχισε να μεγαλώνει, μιας και με πρωτοβουλία της τραγουδίστριας Σαλίνας Γαβαλά, 22 Κύπριοι καλλιτέχνες από όλα τα είδη μουσικής ένωσαν τις φωνές τους, ο καθένας από το δικό του σπίτι, με σκοπό να μας αποδείξουν ότι … όλοι μαζί μπορούμε!

Ένα τραγούδι που μιλάει για όλα εκείνα τα όμορφα πράγματα που υπάρχουν εκεί έξω, για όλα εκείνα τα μικρά που σήμερα μοιάζουν τόσο μεγάλα! Ένα τραγούδι δικό μου, δικό σου, δικό μας! Το τραγούδι μας!

*Όλα τα έσοδα που θα προκύψουν από το τραγούδι θα δοθούν από τους δημιουργούς του και τη δισκογραφική εταιρεία ως εισφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία, για στήριξη της μάχης κατά του κορωνοϊού.

Κυκλοφορεί από την Dng Motiation Music- 14 Music.

Στίχοι: Σταύρος Σταύρου

Μουσική: Νικόλας Σαββίδης

Οργάνωση παραγωγής: Σαλίνα Γαβαλά, Σταύρος Σταύρου

Εκτέλεση παραγωγής: Δημήτρης (Digi) Χωριανόπουλος

Ενορχήστρωση και πλήκτρα: Νίκος Μερτζάνος

Κιθάρες: Νίκος Βογιατζάκης, Δημήτρης Σταματίου

Μπάσο: Γιάννης Γρηγορίου

Drums: Δημήτρης (Digi) Χωριανόπουλος

Mix and Master: Δημήτρης (Digi) Χωριανόπουλος @Minus-2 Productions

Βοηθός ηχολήπτη: Θωμάς Παππάς

Γραφικά: Ανδρέας Αναστασίου

Ιδέα βίντεο: Σαλίνα Γαβαλά, Σταύρος Σταύρου

Μοντάζ: Γιάννος Σαββίδης

Ευχαριστούμε τους:

Dng Motivation Ltd

Minus 2 Production Team

PHS & Partners Ltd

Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά):

Hovig

Άγγελος Αυγουστή

Σαλίνα Γαβαλά

Στέλλα Γεωργιάδου

Λούκας Γιώρκας

Ανδρέας Έκτορας

Ευρυδίκη

Αννίτα Κωνσταντίνου

Μιχάλης Μαρίνος

Δημήτρης Μεσημέρης

Τεύκρος Νεοκλέους

Άλεξ Παναγή

Γιώργος Παπαδόπουλος

Κατερίνα Παράσχου

Έλενα Πατρόκλου

Σοφία Πατσαλίδου

Μαριέλλα Σαββίδου

Νικόλας Σαββίδης

Ερμογένης Σκιτίνης

Γιώργος Σταματάρης

Βαλάντω Τρύφωνος

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου