Τάνια Μπρεάζου | Το σχόλιο της Bebe Rexha για τη μίμησή της στο «Your Face Sounds Familiar»!

Η Τάνια Μπρεάζου «μαγεύει» τους πάντες κάθε Κυριακή στο «Your Face Sounds Familiar», αποτελώντας ένα μοναδικό ταλέντο με υπέροχη φωνή και σκηνική παρουσία. Μάλιστα, την σχολίασε ακόμα και η Bebe Rexha την οποία ενσάρκωσε στο χθεσινό επεισόδιο.

Η Τάνια παρουσίασε ένα μοναδικό act ως Bebe Rexha, ερμηνεύοντας την παγκόσμια επιτυχία «Say My Name». Η εμφάνισή της εντυπωσίασε τους κριτές του show και το τηλεοπτικό κοινό, αλλά και την ίδια την Bebe Rexha που την σχολίασε θετικά στο Twitter!

Είτε ως ροκάς Axl Rose, είτε ως pop star Miley Cyrus και Bebe Rexha, η Τάνια Μπρεάζου απολαμβάνει τις μεταμορφώσεις της στο show και κάθε φορά παρουσιάζει μοναδικά acts και δυνατές ερμηνείες.

Η Τάνια Μπρεάζου έχει κλέψει γενικότερα τις εντυπώσεις, τόσο με τα singles της όπως το «Mon Cheri», όσο και με τις live εμφανίσεις της δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως ο Αντώνης Ρέμος.

Σύντομα, η ταλαντούχα τραγουδίστρια θα παρουσιάσει και το νέο της τραγούδι, που είναι ήδη έτοιμο και θα κυκλοφορήσει από την Panik Records.

Δείτε την εμφάνιση της Τάνιας Μπρεάζου ως Bebe Rexha:

