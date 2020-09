Τάμτα | Το νέο της αγγλόφωνο single με τίτλο “Hold On”!

Το αγγλόφωνο EP της Τάμτα “Awake” συνεχίζει να βγάζει επιτυχίες!

Έτσι, μετά το εκρηκτικό “Sex With Your Ex” και το χορευτικό viral “Yala” (το οποίο βρέθηκε στις κορυφαίες λίστες του Spotify σε όλη την Ευρώπη), σειρά έχει το “Hold On”, ένα σύγχρονο mid-tempo pop τραγούδι σε μουσική των Barrice & Sin Laurent και στίχους της Daphne Lawrence.

Το τραγούδι έχει ξεχωρίσει από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, ενώ πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει και το music video στο κανάλι της Τάμτα στο YouTube.

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.