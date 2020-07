Τάμτα | Η νέα της αγγλόφωνη δισκογραφική δουλειά μόλις κυκλοφόρησε!

Η Τάμτα παρουσιάζει την ολοκαίνουργια αγγλόφωνη δισκογραφική της δουλειά!

7 αγγλόφωνα κομμάτια, 7 super hits από το πιο φωτεινό πρόσωπο της ελληνικής -και όχι μόνο- pop σκηνής.

Στο EP θα συναντήσετε τα ήδη γνωστά “Sex With Your Ex” που συζητήθηκε και αγαπήθηκε πολύ φέτος τον χειμώνα, το “My Zone” που είναι το soundtrack της Βελγικής ταινίας “Losers Revolution”, αλλά και το τελευταίο single της Τάμτα “Yala”, μια super εκρηκτική dance-ethnic συνεργασία με τον Ισραηλινό super star Stephane Legar που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες και έχει προκαλέσει αίσθηση έχοντας μπει στις δημοφιλέστερες Spotify λίστες όλης της Ευρώπης.

Τη νέα αγγλόφωνη κυκλοφορία της Τάμτα συμπληρώνουν η εκπληκτική μπαλάντα “Awake” (η οποία μάλιστα χάρισε στο EP και τον τίτλο του), το με groovy και lounge ήχους mid-tempo “Hold On”, το funky “On The Run” αλλά και ένα εκρηκτικό remake της παγκόσμιας επιτυχίας των Delirium “Silence” που παρουσίασε πριν από λίγα χρόνια στη σκηνή του MadWalk.

Με αφορμή τη νέα της δισκογραφική δουλειά η Τάμτα φιγουράρει επίσης για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα στο εξώφυλλο της Greek Pop playlist στο Spotify.

Πάρτε μια γεύση από το αγγλόφωνο EP “Awake” στο παρακάτω link:

Βρείτε το “Awake” ΕΔΩ

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.