Στεφανία Λυμπερακάκη | Η πρώτη της συνέντευξη μετά την παρουσίαση του «Supergirl»!

Η 17χρονη εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 65ο Διαγωνισμό της Eurovision, Στεφανία Λυμπερακάκη, μίλησε για πρώτη φορά στην κάμερα της εκπομπής στη «Φωλιά των Κου Κου», μετά την παρουσίαση του «Supergirl»!

«Νομίζω ήμουν 8 χρονών όταν είδα πρώτη φορά Eurovision, νομίζω ήταν ο Σάκης Ρουβάς με το “Shake it”» είπε η τραγουδίστρια.

Επίσης, η Στεφανία Λυπερακάκη, αποκάλυψε ότι η Καλομοίρα της έστειλε μήνυμα για να της ευχηθεί καλή τύχη! «Hi sweetie. Just want to wish you the best luck with Eurovision, you’ll be awesome» (Γεια σου γλυκιά μου. Ήθελα να σου πω καλή επιτυχία, θα είσαι υπέροχη)!

Δείτε όλη τη συνέντευξη: