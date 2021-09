«Στα Καλύτερα Μου» | Ο Σάκης Ρουβάς με νέο ραδιοφωνικό single!

Στην πιο ώριμη καλλιτεχνικά στιγμή της καριέρας του, ο Σάκης Ρουβάς συνεχίζει να μας εκπλήσσει με τα τραγούδια του δηλώνοντας πως είναι «στα καλύτερά του».

Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ παρουσιάζει το τρίτο κατά σειρά single του Νο1 album του «Στα Καλύτερά Μου» που κυκλοφορεί εδώ και λίγες εβδομάδες από τη Minos EMI, a Universal Music Company. Πρόκειται για το ομότιτλο pop-dance τραγούδι σε στίχους και μουσική του Φοίβου, το οποίο έρχεται να συνεχίσει την σαρωτική επιτυχία των «Υπεράνθρωπος» αλλά και «Πάρε Με Αγκαλιά», με το τελευταίο να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού, φτάνοντας στην κορυφή του Official Airplay Chart!

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να κυκλοφορήσει και το official music video του τραγουδιού, ενώ για ακόμα μια χρονιά θα απολαύσουμε τον Σάκη Ρουβά ως coach στο The Voice of Greece, με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου στον ΣΚΑΙ.