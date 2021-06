«Σάρωσαν» οι Panik Artists στα MAD VΜΑ – Πήραν 9 από τα 15 βραβεία | Δείτε τα εντυπωσιακά acts!

Σε ρυθμό Panik κινήθηκαν τα Mad VMA 2021 από τη ΔΕΗ, καθώς, για ακόμα μία χρονιά, οι καλλιτέχνες και οι επιτυχίες της της Panik Entertainment Group κυριάρχησαν στις απονομές, κερδίζοντας σε 9 από τις 15 κατηγορίες, ενώ οι Panik Artists έκλεψαν τις εντυπώσεις με τις on stage εμφανίσεις τους.

Οι νικητές των βραβείων (με τη σειρά απονομής):

Καλύτερο video – pop: «Εγώ», Josephine

Καλύτερο video – λαϊκό: «Αθήνα Μου», Κωνσταντίνος Αργυρός

Καλύτερο ντουέτο: «Fimi», Mad Clip x Josephine

Καλύτερο video – μπαλάντα: «Μισή Καρδιά», ΜΕΛΙSSES

Καλύτερη τραγουδίστρια – modern: Ελένη Φουρέιρα

Καλύτερος τραγουδιστής – adult: Κωνσταντίνος Αργυρός

Καλύτερο video της χρονιάς: «Voodoo», Light x Hawk

Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος: Γιώργος Κακοσαίος

Καλύτερο group: ΜΕΛΙSSES

Παράλληλα, οι καλλιτέχνες της Panik Entertainment Group «μάγεψαν» το κοινό και απέσπασαν θερμό χειροκρότημα παρουσιάζοντας επί σκηνής μοναδικές εμφανίσεις και ανατρεπτικές συνεργασίες.

Τα εντυπωσιακά acts των Panik Artists (με σειρά παρουσίασης):

ΜΕΛΙSSES & Tάμτα – «Όλα Τελειώσαν / Είσαι Το Άλλο Μου Μισό»

Light & Mad Clip σ’ ένα medley των επιτυχιών τους

STAN Αντιπαριώτης, Άννα-Μαρία Βέλλη, Τζέιμς Καφετζής & Νίκος Μπάρτζης – «Δεν Φταις Εσύ / Could You Be Loved»

Έλενα Παπαρίζου & Αναστάσιος Ράμμος – «Για Ποια Αγάπη»

Demy, Duo Violins & DJ Sergio Τ. – «Ι Can’t See Clearly Now»

Ήβη Αδάμου, Stavento & Lil Koni – «Για Σένα / Conga»

Γιώργος Σαμπάνης & Josephine – «Τίποτα»

Natasha Kay, Tasos Xiarcho & ΜΠΛΕ- «Στα Μαύρα Έχω Ντυθεί»

Τριαντάφυλλος & Alcatrash – «Σπάω Τα Ρολόγια»

Ελένη Φουρέιρα & Mad Clip – «Μπορεί»

Josephine – «Παλιόπαιδο»

Josephine & Efendi – «Mata Hari»

Κωνσταντίνος Αργυρός & Γιώργος Κακοσαίος – «Παρασκευή Πρωί / Αθήνα Μου»

Ελένη Φουρέιρα – «Το Θηλυκό (Αεράκι)»

Νατάσα Θεοδωρίδου & Χρήστος Μάστορας – «Έλα Που Φοβάμαι»

Τα backstage παρουσίασε η Konnie Metaxa.