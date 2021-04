Ρυθμός 94.9 και Sfera 102.2 μαζί, γιατί… “ΤOGETHER WE CAN”!

Είναι γεγονός! Δυο ανταγωνιστικά ραδιόφωνα, ο Sfera 102.2 και ο Ρυθμός 94.9, ενώθηκαν σε μία κοινή ραδιοφωνική εκπομπή, 7 με 10 το πρωί.

Την Τετάρτη 7 Απριλίου στις 7:00 το πρωί, ο Sfera 102.2 μπήκε με ρυθμό… ο Ρυθμός 94.9 μπήκε στον ρυθμό του Sfera… και τα ερτζιανά πήραν φωτιά!! Οι δυο κορυφαίες πρωινές ραδιοφωνικές εκπομπές έγιναν «ένα» με μήνυμα “Together We Can” και αφορμή την νέα τοποθέτηση της Vodafone που στόχο έχει να αναδείξει όλα όσα μπορεί να καταφέρουν οι άνθρωποι, όταν συνεργάζονται και αξιοποιούν την τεχνολογία.

Σε κοινό ραδιοφωνικό αέρα βρέθηκαν και οι 7 παραγωγοί των δύο σταθμών, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός, η Νάνσυ Αντωνίου, ο Παναγής Τζωρτζάτος, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Σταμάτης Din Dan Done και η Ιωάννα Λαΐου, υπό την επιμέλεια των μαέστρων-ηχοληπτών, Βασιλικής Μπαρδάμη από τον ΡΥΘΜΟ 94.9 και Νίκου Καλούδη από τον Sfera 102.2.

Tο προχθεσινό πρωινό απογειώθηκε μέσα από τις κουβέντες, τους καλεσμένους, τα παιχνίδια αλλά και τα αστεία που έγιναν on-air! Το μήνυμα της Vodafone “Together We Can” δίνει έμφαση στο “εμείς” και στο πώς η συνεργασία μεταξύ του ανθρώπου και τεχνολογίας μπορεί να επιτύχει σπουδαία πράγματα.

Το αποτέλεσμα ήταν μαγικό και οι ακροατές και των δύο σταθμών εξεπλάγην ευχάριστα όταν συντονίστηκαν στα ραδιόφωνά τους εχθές το πρωί. Τα μηνύματα εκατοντάδες και προς τους δύο σταθμούς, με ιδιαίτερα θετικά σχόλια για την πρωτοβουλία αυτή. Μία πρωτότυπη ιδέα και πρωτόγνωρη ραδιοφωνική εμπειρία για τους παραγωγούς, οι οποίοι μη έχοντας οπτική επαφή, κατάφεραν με την εμπειρία, τον επαγγελματισμό και την μοναδική τους διάθεση, να ενώσουν το Μαρούσι, τους Αγίους Αναργύρους και τον Άγιο Δομίνικο, ζωντανά!

Με κεντρικό μήνυμα «Together we can», η Vodafone, ο Ρυθμός 94.9 και ο Sfera 102.2, εξυμνούν όλα όσα μπορούν να καταφέρουν οι άνθρωποι, όταν συνεργάζονται και αξιοποιούν την τεχνολογία. Γιατί η τεχνολογία έχει αξία, μόνο όταν έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Άνθρωποι και τεχνολογία μαζί, μπορούμε να βρούμε απαντήσεις σε ερωτήματα της ανθρωπότητας και να καταφέρουμε τα πάντα.