Ποια πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια πήρε μέρος στο γερμανικό «The Masked Singer»;

Με το στόμα ανοιχτό άφησε την κριτική επιτροπή του γερμανικού «The Masked Singer» η Βίκυ Λέανδρος.

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια εμφανίστηκε στο μουσικό show, ντυμένη γάτα, κλέβοντας τις εντυπώσεις.

Στο συγκεκριμένο μουσικό show του εξωτερικού –που αναμένεται να έρθει και στην Ελλάδα – διάσημοι τραγουδιστές βρίσκονται πίσω από εντυπωσιακές μάσκες και στολές και ερμηνεύουν κάθε εβδομάδα ένα τραγούδι. Το κοινό και η κριτική επιτροπή βαθμολογούν και όποιος συγκεντρώσει τις λιγότερες ψήφους αποκαλύπτεται και αποχωρεί.

Η Βίκυ Λέανδρος βρέθηκε εκεί και τραγούδησε το «The Show Must Go On», αποσπώντας εξαιρετικά σχόλια, ενώ κατάφερε να φτάσει μέχρι και τον ημιτελικό όπου… οι μάσκες έπεσαν.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα: