Πηγή Δαούλα: Η ζωγραφική είναι σαν τη μουσική… ο καμβάς είναι το πεντάγραμμο και τα χρώματα οι νότες!

Όταν το ταλέντο γίνεται τρόπος έκφρασης και η αγάπη για αυτό που κάνεις αποτελεί κίνητρο για να παρουσιάζεις έργα τέχνης που πλημμυρίζουν συναίσθημα.

Η εικαστικός Πηγή Δαούλα μιλά για όλα όσα την έκαναν να αγαπήσει αυτό τον διαφορετικό τρόπο τέχνης και μας συστήνεται μέσα από μια συνέντευξη γεμάτη ειλικρίνεια.

Ποια υπήρξε η κρίσιμη στιγμή που σας έκανε ν’ αποφασίσετε να ακολουθήσετε το δρόμο σας ως καλλιτέχνης;

Το σημείο καμπής που με έκανε να ασχοληθώ με τη ζωγραφική ήταν πριν από 5 χρόνια. Κάποιες δύσκολες στιγμές έβγαλαν στην επιφάνεια την ανάγκη μου να δημιουργήσω. Βρήκα καταφύγιο στη ζωγραφική και αποτέλεσε για μένα ένα τρόπο ψυχοθεραπείας. Ήταν ένας τρόπος να μπορώ να εξωτερικεύω όσα βίωνα μέσα μου. Είναι τόσο έντονη η αποτύπωση των συναισθημάτων στο αποτέλεσμα που νομίζω ότι όποιος βλέπει τα έργα μου μπορεί να αντιληφθεί τη συναισθηματική κατάσταση που αντικατοπτρίζουν.

Μπορείτε να μας πείτε για τη διαδικασία δημιουργίας της δουλειάς σας;

Η ζωγραφική είναι σαν τη μουσική. Ο καμβάς είναι το πεντάγραμμο και τα χρώματα οι νότες. Όταν οι «νότες» τοποθετηθούν στη σωστή σειρά η μελωδία είναι υπέροχη. Η διαδικασία της ζωγραφικής είναι παρόμοια. Το μυαλό μου είναι συνεχώς σε μια εγρήγορση και τα χρώματα γυρνάνε μέσα στο κεφάλι μου. Ότι βλέπω το αποτυπώνω πρώτα στο μυαλό μου και μετά στον καμβά.

Για ποιο έργο σας θέλετε να σας θυμούνται;

Δεν έχω έντονη την ανάγκη υστεροφημίας. «Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει…» όπως λέει ο Ναζίμ Χικμέτ. Όσο είμαι ζωντανή είναι το έργο που δεν έχω κάνει ακόμα!

Πώς θα ορίζατε την ομορφιά;

Μια εμπειρία που άξιζε τον χρόνο μου. Δημιουργία, φαντασία και συναίσθημα

Ποια είναι η μεγαλύτερη σας ικανοποίηση στη ζωή;

Η ικανοποίηση από την ζωή είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ευημερίας, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει τη σωματική και ψυχική υγεία, την ικανότητά μας να επιτύχουμε τους στόχους μας και τη δύναμη των σχέσεών μας. Προσωπικά είμαι ευγνώμων για τα απλά και -για μένα-ουσιαστικά. Την ανθρώπινη επαφή. Μια καλή παρέα, μια ωραία μουσική και μια βόλτα στη θάλασσα.

Ποιον καλλιτέχνη του παρελθόντος θα θέλατε να συναντήσετε;

Το Jackson Pollock! Είναι ο άνθρωπος που με τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό του, την αυθόρμητη και υποσυνείδητη έκφρασή του με ξεκλείδωσε και επαναπροσδιόρισε τη ζωή μου. Και το Miro λόγω των ζωντανών χρωματικών επιλογών του.

Εξηγήστε μας την τεχνική που χρησιμοποιείς του dripping και τι σε ώθησε σε αυτή;

Σαν ψαράκι που είμαι τα βλέπω όλα με άλλο μάτι. Η φαντασία υπάρχει στην κάθε στιγμή της καθημερινότητάς μου. Η τεχνική αυτή , η τεχνική του Σταλαγμού ή Action Painting (Ζωγραφική της δράσης) ή dripping είναι μία τεχνική που ο πίνακας είναι μια δράση, όχι μια αναπαραστατική δραστηριότητα. Εξωτερικεύω τον εσωτερικό μου κόσμο και τα συναισθήματά μου μέσω των χρωμάτων αλλά με πιο αφηρημένο τρόπο, μ’ έναν τρόπο που μπορεί να εκφράζει πραγματικότητα ή και φαντασία. Το πινέλο δεν ακουμπάει στον καμβά απλά στάζει χαοτικά το χρώμα. Τα χρώματα μπλέκονται μεταξύ τους και το αποτέλεσμα είναι εκρηκτικό.

Χρησιμοποιείτε και άλλες τεχνικές;

Ανάλογα με αυτό που έχω μέσα στο μυαλό μου και θέλω ν’ αποτυπώσω χρησιμοποιώ και πολλές άλλες τεχνικές που μου δίνουν τη δυνατότητα να εκφραστώ καλύτερα. Αναμειγνύω χρώματα που ρέουν όλα μαζί στον καμβά ή ζωγραφίζω με έντονα χρώματα που σιγά σιγά γίνονται πιο απαλά, σαν να ξεθωριάζουν.

Τι συναίσθημα θέλετε να γεννούν οι πίνακές σας

Η αγαπημένη μου ερώτηση είναι «Για πες μου, εσύ τί βλέπεις εδώ?» Ο κάθε άνθρωπος έχει μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων. Αυτό που θέλω, και προσπαθώ, είναι να κάνω τον άλλο να βλέπει και να φαντάζεται τί μπορεί να αναδύεται από τον κάθε πίνακα. Είναι κάτι σα μαγική εικόνα.

Το έργο ενεργοποιεί τη φαντασία και ο καθένας βλέπει κάτι διαφορετικό και λαμβάνει ένα διαφορετικό συναίσθημα.

Ποια είναι η καθημερινή σας ρουτίνα όταν εργάζεστε;

Οι περισσότερες ώρες της μέρας είναι αφιερωμένες στα παιδιά μου και τις υποχρεώσεις τους. Η ώρα η δικιά μου είναι το βράδυ, εξάλλου αποδίδω καλύτερα κι έχω μεγαλύτερη δημιουργικότητα τις βραδινές ώρες. Κάθομαι και βάζω σε μία τάξη τις σκέψεις μου και τα ερεθίσματα που έχω, χρωματικά και μη, κατά τη διάρκεια της μέρας καθώς και τη διάθεσή μου και αρχίζω να τα αποτυπώνω στον καμβά.

Γιατί σας αρέσει αυτό που κάνετε;

Γιατί είναι μια αίσθηση ελευθερίας γεμάτη φαντασία και δημιουργία. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Όταν δημιουργώ κάτι περισσότερο εκφράζω τα συναισθήματά μου παρά τ’ απεικονίζω. Η φαντασία και τα συναισθήματα είναι ανεξάντλητα και θέλω να τα βγάλω και να τα μοιραστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ένας τρόπος να ξεφεύγω από την καθημερινότητα και να ταξιδεύω σε ένα κόσμο γεμάτο χρώματα!

Τι τίτλο θα βάζατε στο συνολικό σας μέχρι τώρα έργο;

Νομίζω ότι ο καλύτερος τίτλος που θα μπορούσα να βάλω είναι «Έκφραση και Συναισθήματα»

Μιλήστε μας για την έκθεση στην οποία θα συμμετέχετε. Tι θα θέλατε να πάρει μαζί του ο θεατής βλέποντας τα έργα σας, τι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί του.

Αυτή την περίοδο ετοιμάζω τη συμμετοχή μου στην Διεθνή Έκθεση Σύγχρονης Τέχνης με θέμα ‘’New beginning with Art’’ που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τέχνης, «Time of Art gallery» στην Κηφισιά. Μέχρι στιγμής η ημερομηνία που μας έχει δοθεί είναι 31 Μαρτίου εώς 10 Απριλίου. Αυτό που θα ήθελα να «πάρει» ο θεατής, βλέποντας τα έργα μου, είναι η διαφορετική οπτική/προοπτική που μπορούμε να έχουμε βλέποντας κάτι. Να ζωντανέψει η φαντασία του και να μπορέσει να «ταξιδέψει» στον εσωτερικό μου κόσμο.

