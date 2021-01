Ο SNIK είναι ο No.1 καλλιτέχνης σε φυσικές και ψηφιακές πωλήσεις για το 2020!

Ο SNIK, ο κορυφαίος εκπρόσωπος της trap σκηνής στην Ελλάδα και απόλυτος hitmaker της γενιάς του, αποτελεί και επίσημα τον εμπορικότερο καλλιτέχνη για το 2020 στη χώρα μας, σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις φυσικών και ψηφιακών πωλήσεων της IFPI.

Πιο συγκεκριμένα, το άλμπουμ του «TopBoy» που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2020 από τη Minos EMI, a Universal Music Company και που παρέμεινε για επτά εβδομάδες στο No. 1 του IFPI Album Sales Chart, ανακηρύχθηκε το άλμπουμ με τις υψηλότερες φυσικές πωλήσεις για το 2020.

Επίσης, αποτελεί και το πρώτο ελληνικό trap άλμπουμ που καταφέρνει να κερδίσει αυτόν τον τίτλο στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας.

Ο ανατρεπτικός SNIK ωστόσο κατέκτησε και τον τίτλο του single με τις υψηλότερες ψηφιακές πωλήσεις για το 2020 με το «Millionaire».

Το τραγούδι του άλμπουμ «TopBoy» είναι επιπλέον το ελληνικό single με τα περισσότερα streams στο Spotify για τη χρονιά που μας πέρασε.

Το Top 10 του ετήσιου Singles Sales Chart της IFPI συμπληρώνεται από ακόμα τρία τραγούδια του SNIK, στο No. 4 βρίσκεται το «Drip» με τη συμμετοχή του Mad Clip, στο No. 7 το «Bosses» σε συνεργασία με τον Light και τον Mad Clip και στο No. 9 το «Señorita» σε σύμπραξη με την Τάμτα.

Στο συνολικό Top 100 για το 2020 υπάρχουν 20 τραγούδια του SNIK, με τα δέκα από αυτά να βρίσκονται στις 30 πρώτες θέσεις της κατάταξης.

