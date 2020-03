Ο Μύρωνας Στρατής επιστρέφει στο Club του Σταυρού του Νότου για ένα μοναδικό live το Σάββατο 14 Μαρτίου!

It’s party time! Ο Μύρωνας Στρατής είναι εδώ ξανά και υπόσχεται ένα αξέχαστο live party με οδηγό την ξεχωριστή σκηνική του παρουσία και την επικοινωνία που αναπτύσσει αβίαστα με το κοινό!

Ένα εκρηκτικό playlist με ευφάνταστες διασκευές σε αγαπημένα ποπ και ροκ κομμάτια και δικές του επιτυχίες δημιουργεί το απόλυτο soundtrack που θα εκτοξεύσει τη διάθεση στα ύψη! Θετική ενέργεια, παιχνιδιάρικη διάθεση, νεανικά vibes και χιούμορ συνθέτουν ένα μοναδικό blend για ένα must see event!

Το Σάββατο 14 Μαρτίου, ο Μύρωνας με την μπάντα του μας δίνουν ραντεβού στον Σταυρό του Νότου!

Are you in?