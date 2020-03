Ο Λάμπης Λιβιεράτος νικητής του 3ου επεισοδίου του Your Face Sounds Familiar ως Barry White!

Την Κυριακή 1/3 παρακολουθήσαμε το 3ο επεισόδιο του 6ου κύκλου του Your Face Sounds Familiar στον Ant1.

10 μοναδικοί καλλιτέχνες μας χάρισαν 10 μοναδικές μεταμφιέσεις και μας θύμισαν πολύ έντονα αγαπημένους καλλιτέχνες της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.

Η Μαρία Μπεκατώρου, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο Αλέξης Γεωργούλης, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου και ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν έτοιμοι για ακόμη μια Κυριακή να δουν και να αξιολογήσουν τις εμφανίσεις των συμμετεχόντων.

Νικητής στο τέλος της βραδιάς αναδείχθηκε ο τραγουδιστής Λάμπης Λιβιεράτος ως Barry White ερμηνεύοντας το “My first, my last, my everything”, χαρίζοντας υπέροχες στιγμές.