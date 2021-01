Οι Kings of Leon επιστρέφουν με νέο album στις 5 Μαρτίου!

Η βραβευμένη με Grammy, πολυπλατινένια rock μπάντα Kings of Leon ανακοινώνουν επίσημα την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου 8ου studio album του με τίτλο “When You See Yourself”, που θα είναι διαθέσιμο στις 5 Μαρτίου 2021.

Το κύριο single, “The Bandit”, είναι διαθέσιμο τώρα μαζί με ένα συνοδευτικό music video που εδραιώνει τον ηχητικό και οπτικό τόνο του δίσκου. Το συγκρότημα παρουσίασε και ένα δεύτερο track με τίτλο “100,000 People”. Ηχογραφημένο στο φημισμένο studio του Nashville, “Blackbird Studios” και σε παραγωγή του βραβευμένου με GrammyMarkus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Florence + the Machine) το νέο album αναμένεται να εκτοξεύσει του Kings of Leonτο 2021 με μία σύγχρονη εξέλιξη στον ήχο τους.

Ακούστε το “The Bandit” και το “100,000 People” ΕΔΩ

Δείτε το music video για το “The Bandit” ΕΔΩ

Ο δίσκος που έρχεται 4 χρόνια μετά το πρώτο τους Νο1 debut album του, “WALLS”, είχε αρχίσει να παρουσιάζεται στο κοινό από τους Kings of Leon με πολλούς τρόπους τις τελευταίες εβδομάδες. Το συγκρότημα ξεκίνησε να ανακοινώνει την κυκλοφορία κατευθείαν μέσω των fans τους με ένα special t-shirt που αποκάλυπτε τα τραγούδια του δίσκου αλλά και τους στίχους, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα αυτή την ευκαιρία για να μαζέψουν χρήματα για όσους εργάζονται στην βιομηχανία των συναυλιών και των περιοδειών που έχει πληγεί.

When You See Yourself – Tracklist

When You See Yourself, Are You Far Away

2.The Bandit

3.100,000 People

4.Stormy Weather

5.A Wave

6.Golden Restless Age

7.Time in Disguise

8.Supermarket

9.Claire and Eddie

10.Echoing

11.Fairytale