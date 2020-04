Οι Evanescence επιστρέφουν με νέο τραγούδι μετά από 9 χρόνια!

Οι Evanescence μόλις ανακοίνωσαν το πρώτο τους album με νέα μουσική μετά από 9 χρόνια με τίτλο “The Bitter Truth”, που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο νέο έτος. Μαζί με την ανακοίνωση παρουσίασαν και το πρώτο τραγούδι από τον νέο δίσκο “Wasted On You”.

To video για το “Wasted On You” γυρίστηκε ξεχωριστά από κάθε μέλος του συγκροτήματος (Amy Lee, Tim McCord, Will Hunt, Troy McLawhorn, Jen Majura) με τα κινητά τους καθώς όλοι βρίσκονται σε απομόνωση. Είναι σε σκηνοθεσία του P. R Brown σε συνεργασία με το συγκρότημα και εξηγεί την συναισθηματική αδράνεια της συγκεκριμένης εποχής αλλά και τα εσωτερικά σκαμπανεβάσματα που βιώνει ο καθένας μας καθημερινά.

Αιχμαλωτίζοντας τέλεια την τωρινή κατάσταση της αποσύνδεσης με τον κόσμο και την έλλειψη ελέγχου που νιώθει τόσο κόσμος, το βίντεο βρίσκει τα μέλη της μπάντας μόνα τους στο σπίτι τους με τις οικογένειες τους, να προσπαθούν να δημιουργήσουν σε έναν κόσμο με ένα κοινό που μοιάζει μικρότερο από ποτέ. Σε συνδυασμό με τα μοναδικά φωνητικά της Amy Lee και τον χαρακτηριστικό καθαρό rock ήχο της μπάντας, το κεντρικό ρεφραίν του τραγουδιού δεν θα μπορούσε να ταιριάζει περισσότερο με την κατάσταση παγκοσμίως.

Η Amy εξήγησε: “Ηχογραφούσαμε αυτή την μουσική μέχρι την στιγμή που δεν μπορούσαμε να πάμε στο στούντιο πια και το τελειώσαμε εξ αποστάσεως μέσω τηλεφωνημάτων. Ακόμα γράφουμε και έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε γι’ αυτό το album, αλλά αυτή την φορά θέλαμε να κυκλοφορήσουμε τα τραγούδια ξεχωριστά και να ζήσουμε πιο πολύ κάθε στιγμή με τους fans μας και την μουσική μας. To ‘Wasted On You’ δεν ήταν το track που σχεδιάζαμε να παρουσιάσουμε πρώτο, αλλά όταν όλος ο πλανήτης μπήκε σε lockdown τα πάντα άλλαξαν και έτσι άλλαξε και το συναίσθημα και το νόημα του τι θέλαμε να επικοινωνήσουμε αυτή την στιγμή. Δεν έγραψα αυτούς τους στίχους έχοντας στο μυαλό μου αυτό που περνάμε όλοι τώρα αλλά με κάποιο τρόπο κατέληξαν να έχουν ακριβώς αυτό το νόημα. Αυτή η εποχή θεωρείται η χειρότερη για να κυκλοφορήσεις καινούρια μουσική, αλλά πιστεύουμε πως οι άνθρωποι έχουν ανάγκη την μουσική τώρα πιο πολύ από ποτέ. Εμείς σίγουρα την χρειαζόμαστε και δεν θα περιμένουμε για να την μοιραστούμε γιατί ποιος ξέρει τι θα γίνει αύριο.”

Ο σκηνοθέτης P. R. Brown πρόσθεσε: “Όταν αρχίσαμε να κοιτάμε το υλικό από τα γυρίσματα ήταν ξεκάθαρο πως όλα τα μέλη του συγκροτήματος βίωναν περίπου τις ίδιες καταστάσεις. Έφτιαξα ένα βίντεο συνδέοντας τα σενάρια τους για να πουν την ιστορία τους.”

To “The Bitter Truth” παίρνει τα θεμέλια του από τον επικό, χαρακτηριστικό ήχο που έχει χαρίσει στους Evanescence 2 βραβεία Grammy και πάνω από 23 εκατομμύρια πωλήσεις album παγκοσμίως. Ο παραγωγός Nick Rskulinecz (Foo Fighters, Rush, Deftones) δουλεύει με την μπάντα στο Nashville από τα τέλη Ιανουαρίου. Σε αντίθεση με το παρελθόν, το συγκρότημα θα παρουσιάζει τραγούδια από τον δίσκο περιοδικά μέχρι την κυκλοφορία του ολοκληρωμένου album. Αργότερα μέσα στην χρονιά οι Evanescence σχεδιάζουν μία περιοδεία στην Ευρώπη η οποία προγραμματίζεται να συνεχιστεί και στον υπόλοιπο κόσμο.

To “Wasted On You” κυκλοφορεί από την Panik Records και την Sony Music.

Ακούστε το εδώ.

Σχετικά με τους Evanescence.

Οι 2 φορές βραβευμένοι με Grammy, Evanescence έχουν σίγουρα αφήσει το σημάδι τους στο κοινό σε όλο τον κόσμο. Το debut album του group το 2003 με τίτλο “Fallen” πούλησε πάνω από 17 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το debut single τους και απόλυτο hit “Bring Me To Life” έγινε το πρώτο τους Νο1 hit single στην Αγγλία. Το εξίσου δημοφιλές “My Immortal” έφτασε στο Νο7 σε Αμερική και Αγγλία. Μετά από πολλές παγκόσμιες περιοδείες, ακολούθησε το “The Open Door” που πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα και ακολουθήθηκε από το ομώνυμο δίσκο των Evanescence που βρέθηκε στο No1 των Billboard Charts. Η τραγουδίστρια-τραγουδοποιός και πιανίστρια των Evanescence Amy Lee, ο μπασίστας Tim McCord, o drummer Will Hunt και οι κιθαρίστες Troy Mclawhorn kai Jen Majuraακολούθησαν καινούρια αλλά και γνωστά μονοπάτια για την πιο φιλόδοξη κυκλοφορία τους μέχρι στιγμής, το “Synthesis”. Οι Evanescence πραγματοποίησαν την παγκόσμια περιοδεία τους “Synthesis Live” τον Οκτώβριο του 2017 με την συνοδεία μίας δυναμικής live ορχήστρας.